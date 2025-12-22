Gran Turismo 7 z kolejnym kamieniem milowym. Gra posiada 2 miliony aktywnych graczy miesięcznie

Gran Turismo 7 nie zwalnia tempa. Podczas wydarzenia Gran Turismo World Series World Finals 2025 w Japonii producent serii, Kazunori Yamauchi, ujawnił, że gra utrzymuje ponad 2 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie, mimo że od jej premiery minęły już niemal cztery lata.

Gran Turismo 7 ma ogromną bazę graczy

Popularność najnowszej odsłony serii wciąż rośnie, co czyni ją jednym z największych sukcesów w historii marki. Gdy PlayStation niedawno ogłosiło, że seria Gran Turismo przekroczyła 100 milionów sprzedanych egzemplarzy, nie było jasne, jaki udział w tym wyniku ma Gran Turismo 7. Teraz jednak wiadomo, że to właśnie GT7 pozostaje niezwykle silne pod względem zaangażowania graczy. Podczas rozmowy z mediami Yamauchi podkreślił, że skala aktywności użytkowników ma bezpośredni wpływ na dalszy rozwój gry, w tym na decyzje dotyczące nowej zawartości, takiej jak płatne DLC Power Pack: