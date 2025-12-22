Gran Turismo 7 z kolejnym kamieniem milowym. Gra posiada 2 miliony aktywnych graczy miesięcznie

Gran Turismo 7 nie zwalnia tempa. Podczas wydarzenia Gran Turismo World Series World Finals 2025 w Japonii producent serii, Kazunori Yamauchi, ujawnił, że gra utrzymuje ponad 2 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie, mimo że od jej premiery minęły już niemal cztery lata.
Gran Turismo 7 ma ogromną bazę graczy
Popularność najnowszej odsłony serii wciąż rośnie, co czyni ją jednym z największych sukcesów w historii marki. Gdy PlayStation niedawno ogłosiło, że seria Gran Turismo przekroczyła 100 milionów sprzedanych egzemplarzy, nie było jasne, jaki udział w tym wyniku ma Gran Turismo 7. Teraz jednak wiadomo, że to właśnie GT7 pozostaje niezwykle silne pod względem zaangażowania graczy. Podczas rozmowy z mediami Yamauchi podkreślił, że skala aktywności użytkowników ma bezpośredni wpływ na dalszy rozwój gry, w tym na decyzje dotyczące nowej zawartości, takiej jak płatne DLC Power Pack:
Zawsze mamy listę rzeczy, które chcielibyśmy zrealizować, ale to, czy możemy je wdrożyć, zależy od aktualnej sytuacji, czyli sprzedaży gry oraz liczby aktywnych użytkowników. W przypadku Gran Turismo 7, mimo że od premiery minęło już kilka lat, nadal utrzymujemy ponad dwa miliony aktywnych graczy miesięcznie. Mamy zarówno lojalnych fanów, jak i zupełnie nowych użytkowników.
Producent dodał, że obecna pozycja Gran Turismo 7 jest najlepsza spośród wszystkich dotychczasowych odsłon serii:
Gran Turismo 7 znajduje się obecnie w najlepszym stanie, jaki kiedykolwiek osiągnęła ta marka. To pozwala nam podejmować wyzwania, które wcześniej nie były możliwe.
Jednym z kluczowych elementów utrzymujących zainteresowanie graczy są regularne, darmowe aktualizacje, publikowane co miesiąc lub niemal co miesiąc. Wprowadzają one nową zawartość oraz rozwijają tryby gry, takie jak Sport Mode, Time Trials online czy Weekly Challenges. Yamauchi zaznaczył również, że liczba aktywnych użytkowników wciąż rośnie, mimo że cena gry nie została znacząco obniżona:
Cztery lata po premierze liczba aktywnych graczy nadal rośnie, a cena praktycznie się nie zmieniła. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś takiego, ani my, ani PlayStation. Jesteśmy w naprawdę wyjątkowej sytuacji.
Na zakończenie Yamauchi zwrócił uwagę, że fundamentem obecnego modelu rozwoju było doświadczenie zdobyte przy Gran Turismo Sport z 2017 roku:
Od czasów Gran Turismo Sport stawiamy na ciągłe aktualizacje. Dzięki temu nauczyliśmy się utrzymywać bardzo wysoką jakość gry poprzez stałą komunikację z graczami. Gran Turismo 7 jest bezpośrednim rozwinięciem tego podejścia.
