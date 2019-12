Sony zapowiedziało specjalną nakładkę do DualShock 4 z programowalnymi przyciskami

Tech

Jeśli cofniemy się na chwilę do niedawno publikowanej przez nas wiadomości, to zauważymy, że na przykładowych renderach kontrolera DualShock 5 do konsoli PlayStation 5 znajdziemy niewielki ekran. Wygląda na to, że ten faktycznie może pojawić się przy nowych kontrolerach, gdyż Sony właśnie zapowiedziało podobne akcesorium do DualShock 4 – Back Button Attachment. Specjalna nakładka zaoferuje niewielki ekran OLED, dzięki któremu zaprogramujemy wedle własnych upodobań dwa dodatkowe przyciski kontrolera, by kolejno przełączać się pomiędzy trzema różnymi profilami w pamięci urządzenia. Nakładka oferuje także swoje gniazdo audio, gdyż jej kształt umożliwia korzystanie z tego, które oryginalnie zaprojektowano dla kontrolera. Dodatek do DualShock 4 ukaże się 14 lutego 2020 roku, a zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu niespełna 30 euro (ok. 130 PLN).



Jeśli DualShock 5 faktycznie zaoferuje ekran, to dzięki omawianemu tu Back Button Attachment Sony nie tylko zapewni pełną kompatybilność DualShock 4 z konsolami PlayStation 5, ale też zacznie powoli przyzwyczajać gracz do koncepcji dedykowanego ekranu na kontrolerach. Akcesorium wyceniono na niemal połowę kosztu zakupu nowego DualShock 4, ale zapewne znajdzie się spore grono graczy, którzy nie tylko będą chcieli go przetestować, ale uznają go za użyteczny podczas zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=3FNOKSwkg5U&feature=emb_title

