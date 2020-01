Plotki: tytuły ekskluzywne dla PlayStation 5 i wiele innych szczegółów

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Podobnie, jak w większości tego typu sytuacji, źródłem plotek jest forum na Reddicie, a dokładniej wpis użytkownika o nicku Ajxtt, który powołał się na informatora z 4chan. Oczywiście, wszystko, co przeczytacie poniżej, należy potraktować z odpowiednią (i raczej większą aniżeli mniejszą) dozą dystansu, ponieważ nie są to oficjalne wiadomości i nigdzie nie zostały potwierdzone. Zaczniemy od najważniejszego, czyli daty premiery oraz ceny. Zgodnie z tym, co głosi najnowszy wyciek informacji (via GameRant) na temat PlayStation 5, konsola pojawi się na sklepowych półkach w październiku bieżącego roku i będzie kosztować 499,99 dolarów, czyli około 1913 złotych. Więcej ważnych szczegółów dotyczących sprzętu mamy poznać podczas wydarzenia PlayStation Meeting, które odbędzie się dla prasy dnia 5 lutego bieżącego roku.

Następnie dowiedzieliśmy się po raz kolejny o cechach konsoli, w tym znacznie krótsze czasy ładowania lub ich całkowity brak, niezwykle szybka prędkość pobierania, immersyjne sterowanie i tego typu rzeczy. Wspomniano również o ważnej roli PlayStation Now i Remote Play. Nie mogło zabraknąć wzmianki o wstecznej kompatybilności – jeśli przeciek okaże się prawdą, mamy otrzymać PlayStation 5, które będzie w stanie odtwarzać gry z dosłownie wszystkich poprzednich generacji (wymieniono bowiem PS1, PS2, PSP, PS3 oraz PS4). Więcej informacji na ten temat mamy dostać podczas targów E3. Ponownie pojawiła się informacja o kompatybilności DualShocka 4 z konsolą oraz, co ciekawe, również innych akcesoriów, jak PSVR. Kolejną bardzo ważną rzeczą (i bardzo dobrą, jeśli okaże się prawdą) są tytuły, które będą dostępne na premierę PlayStation 5: Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon Souls Remastered, Godfall oraz Legendz. Szczególnie interesującą produkcją jest ta ostatnia, ponieważ ma to być zupełnie nowa marka od SIE Santa Monica Studio, czyli twórców God of War.

Przypomnijmy, że ostatnio dostaliśmy (via GameRant) również nieco szczegółów od Jasona Schreiera, czyli jednego z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży. Podczas pewnego odcinka podcastu Kotaku Spitscreen mężczyzna poinformował, że szefowie PlayStation zamierzają obrać inną taktykę, niż konkurencja i tytuły ekskluzywne na konsolę nowej generacji od Sony pojawią się już w dniu premiery. Ma to być między innymi nowy Assassin’s Creed.

