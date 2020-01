CES 2020: Sony przywiozło na targi jedynie logo PlayStation 5

Tech

Jeśli od początku sceptycznie podchodziliście do rzekomej prezentacji konsoli PlayStation 5 na trwających w Las Vegas targach elektroniki CES 2020, to okazuje się, że mieliście rację. Podczas konferencji otwierającej imprezę Sony zaprezentowało jedynie oficjalne logo sprzętu dziewiątej generacji, które załączyliśmy do wiadomości. Obok tego producent ponownie przypomniał o największych atutach urządzenia jak super szybki dysk SSD czy wsparcie dla techniki śledzenia promieni.

Nie obyło się wprawdzie bez kilku konkretów, ale te dotyczyły konsol PlayStation 4. Podczas prezentacji dowiedzieliśmy się, że wszystkie warianty PS4 trafiły już do ponad 106 milionów graczy, a ci jak dotąd zakupili już 1.15 miliarda gier. Jednocześnie ujawniono, że dedykowane wirtualnej rzeczywistości gogle Sony – PlayStation VR znalazły już 5 milionów nabywców, z PlayStation Network korzysta w każdym miesiącu ponad 103 miliony graczy, a wśród nich znalazło się 38.8 milionów abonentów usługi PlayStation Plus.



Wracając do PlayStation 5, to Sony zapowiedziało jedynie, że kolejne nowinki mamy otrzymać w nadchodzących miesiącach, co raczej nie jest sporym zaskoczeniem. Jednym słowem – gry miały swoje 5 minut (dosłownie) na konferencji Sony, ale poza widocznym powyżej logo nie ujawniono niczego nowego.