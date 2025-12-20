Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition na PS5 i XSX za jedyne 199,99 zł

Wcielasz się w Nomadę, wampira starszej krwi, który wybudza się po stuletnim letargu we współczesnym Seattle. W Twojej krwi odzywa się głos Fabiena, tajemniczego wampira-detektywa, który staje się przewodnikiem po mieście i dawnej sprawie sprzed stu lat. Razem odkrywacie tajemnicę zagrażającą zarówno społeczności nieumarłych, jak i śmiertelnikom.

Wyrusz na nocne łowy w Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, gdzie śledztwo w stylu neo-noir splata się z akcją napędzaną wampirzym instynktem. Na ulicach czuć napięcie i widmo otwartej wojny sił nadprzyrodzonych. Dołącz do Dworu rządzącego Seattle, badaj jego sekrety i przeżyj historię stworzoną przez studio The Chinese Room, nagrodzone BAFTA.

Krew podtrzymuje Twoje życie i zasila wampirze dyscypliny, dlatego każda noc staje się polowaniem. Wykorzystujesz nadprzyrodzone moce lub perswazję, aby wciągnąć ofiary w ciemne zaułki i zaspokoić głód, jednocześnie pilnując zasad Maskarady. Złamanie reguł grozi reakcją organów ścigania i innych istot, które ukrywają się w mroku.