Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition na PS5 i XSX za jedyne 199,99 zł

W sklepie Media Expert pojawiła się dobra okazja na obszerną edycję gry Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tytuł w wersji Premium Edition przeznaczony na PlayStation 5 i Xbox Series X dostępny jest teraz w obniżonej cenie. Przy wykorzystaniu kodu rabatowego podanego poniżej zapłacimy jedynie 199,99 zł zamiast 339,90 zł.
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition (PS5) – 199,99 zł (zamiast 339,90 zł) z kodem R1712-311225
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition (XSX) – 199,99 zł (zamiast 339,90 zł) z kodem R1712-311225
- podstawową grę
- bonus przedsprzedażowy Nostalgiczna szafa grająca
- przepustkę sezonową z pakietami Wspomnienia z Santa Monica, Tykająca Bomba i Kwiat i Płomień
- pięć kart postaci
- dziennik
- steelbook
- ozdobne pudełko
Wcielasz się w Nomadę, wampira starszej krwi, który wybudza się po stuletnim letargu we współczesnym Seattle. W Twojej krwi odzywa się głos Fabiena, tajemniczego wampira-detektywa, który staje się przewodnikiem po mieście i dawnej sprawie sprzed stu lat. Razem odkrywacie tajemnicę zagrażającą zarówno społeczności nieumarłych, jak i śmiertelnikom.
Wyrusz na nocne łowy w Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, gdzie śledztwo w stylu neo-noir splata się z akcją napędzaną wampirzym instynktem. Na ulicach czuć napięcie i widmo otwartej wojny sił nadprzyrodzonych. Dołącz do Dworu rządzącego Seattle, badaj jego sekrety i przeżyj historię stworzoną przez studio The Chinese Room, nagrodzone BAFTA.
Krew podtrzymuje Twoje życie i zasila wampirze dyscypliny, dlatego każda noc staje się polowaniem. Wykorzystujesz nadprzyrodzone moce lub perswazję, aby wciągnąć ofiary w ciemne zaułki i zaspokoić głód, jednocześnie pilnując zasad Maskarady. Złamanie reguł grozi reakcją organów ścigania i innych istot, które ukrywają się w mroku.