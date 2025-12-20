Zaloguj się lub Zarejestruj

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition na PS5 i XSX za jedyne 199,99 zł

Patrycja Pietrowska
2025/12/20 15:00
Dobry pomysł na świąteczny prezent.

W sklepie Media Expert pojawiła się dobra okazja na obszerną edycję gry Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tytuł w wersji Premium Edition przeznaczony na PlayStation 5 i Xbox Series X dostępny jest teraz w obniżonej cenie. Przy wykorzystaniu kodu rabatowego podanego poniżej zapłacimy jedynie 199,99 zł zamiast 339,90 zł.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition na PS5 i XSX taniej w Media Expert

Zainteresowani Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition mogą zwrócić uwagę na ofertę sklepu Media Expert. Wydanie kupimy tam bowiem w obniżonej cenie aż do 31 grudnia 2025 roku. Korzystając z kodu rabatowego zapłacimy 199,99 zł.
Edycja Premium Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zawiera:
  • podstawową grę
  • bonus przedsprzedażowy Nostalgiczna szafa grająca
  • przepustkę sezonową z pakietami Wspomnienia z Santa Monica, Tykająca Bomba i Kwiat i Płomień
  • pięć kart postaci
  • dziennik
  • steelbook
  • ozdobne pudełko
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Premium Edition

Wcielasz się w Nomadę, wampira starszej krwi, który wybudza się po stuletnim letargu we współczesnym Seattle. W Twojej krwi odzywa się głos Fabiena, tajemniczego wampira-detektywa, który staje się przewodnikiem po mieście i dawnej sprawie sprzed stu lat. Razem odkrywacie tajemnicę zagrażającą zarówno społeczności nieumarłych, jak i śmiertelnikom.

Wyrusz na nocne łowy w Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, gdzie śledztwo w stylu neo-noir splata się z akcją napędzaną wampirzym instynktem. Na ulicach czuć napięcie i widmo otwartej wojny sił nadprzyrodzonych. Dołącz do Dworu rządzącego Seattle, badaj jego sekrety i przeżyj historię stworzoną przez studio The Chinese Room, nagrodzone BAFTA.

Krew podtrzymuje Twoje życie i zasila wampirze dyscypliny, dlatego każda noc staje się polowaniem. Wykorzystujesz nadprzyrodzone moce lub perswazję, aby wciągnąć ofiary w ciemne zaułki i zaspokoić głód, jednocześnie pilnując zasad Maskarady. Złamanie reguł grozi reakcją organów ścigania i innych istot, które ukrywają się w mroku.

