PlayStation 5 z tytułami ekskluzywnymi już w dniu premiery

Maria Wawrzyniak ,

Wiemy już, że firma Microsoft przynajmniej przez następny rok zamierza wydawać tytuły na komputery osobiste oraz konsole – zarówno obecnej, jak i dopiero nadchodzącej generacji. Według przedstawicieli firmy ma to być pewnego rodzaju gwarancją możliwości zakupienia nowych tytułów dla tych, którzy dopiero teraz zdecydują się wejść w posiadanie konsoli Xbox One. A co w tej kwestii postanowiła konkurencja, czyli Sony? Pójście zupełnie inną drogą – na temat tytułów ekskluzywnych dla konsoli PlayStation 5 wypowiedział się jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży, czyli Jason Schreier. Podczas pewnego odcinka podcastu Kotaku Spitscreen mężczyzna poinformował, że szefowie PlayStation zamierzają obrać inną taktykę, niż konkurencja i tytuły ekskluzywne na konsolę nowej generacji od Sony pojawią się już w dniu premiery. Dziennikarz zaznaczył jednak, iż aktualnie powstaje wiele gier cross-generacyjnych, jak chociażby nowy Assassin’s Creed, zaś większość tytułów od mniejszych zespołów i tak będzie dostępna na obu generacjach. Co nie zmienia faktu, że jeżeli jego wiedza po raz kolejny okaże się nie mijać z prawdą, jest na co czekać. Jason Schreier w przeszłości wielokrotnie okazał się być sprawdzonym źródłem różnych informacji.

