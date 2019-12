DualShock 5 może otrzymać cztery dodatkowe przyciski – Sony zarejestrowało nowy patent projektowy kontrolera

Tech

LM ,

Wygląda na to, że w erze PlayStation 5 Sony zamierza zaangażować do zabawy środkowe palce graczy.

W połowie grudnia firma Sony zdecydowała się na oficjalną zapowiedź nowego akcesorium do dostępnych na rynku kontrolerów DualShock 4 konsoli PlayStation 4 – specjalnej przystawki z programowalnymi przyciskami znanej jako Back Button Attachment. Już przy poświęconej jej publikacji spekulowaliśmy, że może to być jedynie wprowadzenie do zmian mających nadejść wraz z kontrolerem DualShock 5, a najnowszy wniosek patentowy japońskiego giganta zdaje się to potwierdzać. Redakcja serwisu LetsGoDigital wyśledziła zarejestrowany wczoraj w bazie World Intellectual Property Organization wniosek patentu projektowego. Ten obejmuje dodatkowe przyciski kontrolera umieszczone na jego spodzie, w podobnej konfiguracji jak w przypadku przywołanego Back Button Attachment, ale z garścią istotnych różnic.

Według patentu projektowego nowy kontroler ma zyskać cztery dodatkowe przyciski. Dwa po prawej stronie i dwa po lewej stronie pada. Dwa z nich, umiejscowione niejako u dołu kontrolera pozostaną nieruchome, podczas gdy położenie tych umieszczonych wyżej będziemy mogli ustalić samodzielnie w pewnych granicach. Wygląda na to, że Sony zamierza zaangażować do zabawy z grami także środkowe palce graczy, a możliwość przesuwania guzików pozwoli na dopasowanie ich położenia w zależności od wielkości dłoni, dla większej wygody graczy. Co ważne, wniosek zakłada, że te przesuwane, umieszczone wyżej guziki będą miały kilka poziomów nacisku, co kontroler ma wykrywać. Trudno powiedzieć, w jaki sposób deweloperzy mieliby zrobić z tego użytek w grach, ale z pewnością Sony nie zainwestuje w dodatkowy czujnik bez konkretnej przyczyny.



Warto podkreślić, że jest to patent projektowy, który omawia dodatkowe przyciski kontrolera i ich możliwe zastosowanie, więc ich ostateczny wygląd może wyraźnie odbiegać od tego, co prezentują załączone tu rysunki poglądowe wyciągnięte z wniosku. Tym bardziej że nie ma gwarancji, iż rozwiązanie to zostanie wykorzystane dla DualShock 5, ale… czemu mielibyśmy w to wątpić?



Cztery dodatkowe przyciski na kontrolerze – macie już pomysły jak je sensownie wykorzystać?

