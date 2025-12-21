Jeden z graczy postanowił policzyć wszystkie drzewa w Skyrimie, a odpowiedź Todda Howarda na to wyzwanie wzbudziła spekulacje dotyczące The Elder Scrolls VI

Todd Howard nie wiedział, ile drzew jest w Skyrimie, ale jedno zdanie wystarczyło, by rozpalić teorie o miejscu akcji TES 6.

Na The Elder Scrolls VI wciąż czekamy bez daty premiery i konkretów, dlatego fani Bethesdy coraz częściej wracają do starszych odsłon serii. Jeden z nich poszedł o krok dalej i postanowił odpowiedzieć na pytanie, którego mało kto sobie zadawał – ile drzew znajduje się w Skyrimie. Efekt tej zabawy okazał się zaskakująco interesujący także w kontekście „szóstki”. The Elder Scrolls V: Skyrim – ile drzew naprawd ę rośnie w prowincji Nord ów? Youtuber Any Austin opublikował materiał, w którym ujawnił dokładną liczbę drzew obecnych w Skyrimie. Analiza plików gry wykazała, że na mapie znajduje się ponad 43 tysiące drzew. Zanim jednak sięgnął po dane techniczne, twórca próbował oszacować wynik, przemierzając świat gry i wykonując własne obliczenia.

Do zabawy zaproszono także innych twórców oraz samego Todda Howarda. Szef Bethesda Game Studios rzucił liczbą 111 111 drzew, co było oczywistym żartem nawiązującym do daty premiery Skyrima – 11 listopada 2011 roku. Choć wynik okazał się mocno zawyżony, to właśnie dalsza część wypowiedzi Howarda przyciągnęła uwagę społeczności. Zapytany o to, czy The Elder Scrolls VI będzie zawierało więcej drzew niż Skyrim, Todd Howard po krótkim zawahaniu odpowiedział: „zdecydowanie więcej”. Choć ton wypowiedzi był swobodny, a sam twórca wyglądał na nieco zaskoczonego pytaniem, dla fanów był to jeden z najkonkretniejszych sygnałów dotyczących skali nowej gry.

Część społeczności uznała tę wypowiedź za potencjalne potwierdzenie teorii, według której akcja TES 6 może rozgrywać się w Valenwood – silnie zalesionym regionie zamieszkanym przez elfy. Jednocześnie osłabia to hipotezę o Hammerfell, który ze względu na pustynny charakter nie pasowałby do wizji świata „bogatszego w drzewa” niż Skyrim. Z drugiej strony najbardziej ostrożna interpretacja zakłada, że Howard nie zdradził miejsca akcji, a jedynie chciał podkreślić, że The Elder Scrolls VI będzie znacznie większe i bardziej rozbudowane niż poprzednia odsłona. Niezależnie od intencji, jedno zdanie wystarczyło, by rozpalić wyobraźnię fanów spragnionych jakichkolwiek konkretów.