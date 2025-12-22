Następca FlatOuta trafi na PlayStation 5. W Trail Out zagramy w przeciągu miesiąca

Choć gracze PC sieją destrukcję od 2022 roku, a Xboxowi od 2024, dopiero teraz gracze PlayStation będą mieli okazję sprawdzić Trail Out.

Trail Out początkowo miało zadebiutować na PlayStation 5 pod koniec 2025 roku, jednak deweloperzy z Good Boys poinformowali o opóźnieniu premiery. Studio ogłosiło, że wydanie zostało przesunięte na koniec stycznia przyszłego roku, choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona. Jeśli nic się nie zmieni, to już za miesiąc użytkownicy PS5 będą mogli przetestować destrukcję w całkiem dobrze przyjętym Trail Out.

W osobnym wpisie na platformie X deweloper potwierdził, że wersja na PS5 jest już gotowa technicznie i obecnie czeka na certyfikację Sony. Gra jest już dostępna do dodania na listę życzeń w PlayStation Store, a za port na PS5 odpowiada inne, niewymienione z nazwy studio. W dniu premiery na PlayStation 5 Trail Out będzie zawierać cztery wcześniej wydane dodatki DLC: Legendary Cars, Luxury Life, Steel Wheels oraz Hunt 007 Special.

Gra zadebiutowała pierwotnie na PC w 2022 roku. To przerysowana, arcade’owa ścigałka stawiająca na chaotyczne kraksy, tryb fabularny oraz w pełni zniszczalne trasy wyścigowe. Nie zabrakło także absurdalnych minigier z fizyką ragdoll, w których kierowca wylatuje przez przednią szybę, co stanowi wyraźny hołd dla klasycznej serii FlatOut. Po premierze pecetowej Trail Out trafiło na Xbox Series X/S w 2024 roku, a od tamtej pory gra doczekała się licznych aktualizacji i DLC, dodających nowe samochody, trasy oraz tryby rozgrywki. Teraz cierpliwi posiadacze PS5 są już o krok od swojej wersji gry.

Warto też dodać, że w produkcji znajduje się Trail Out 2, którego premiera planowana jest na 2027 rok. Kontynuacja ma zaoferować nową fizykę, ulepszoną oprawę graficzną oraz otwarty świat z fabularnym trybem kariery.