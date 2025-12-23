Dumbuster Studios potwierdza, że Dead Island 3 zadebiutuje na PlayStation 6 i nowej generacji Xboxa

Jakiś czas temu, Dambuster Studios oficjalnie potwierdziło prace nad Dead Island 3. Teraz dowiedzieliśmy się, że trzecia odsłona popularnej serii o zombie ma powstać z myślą o konsolach nowej generacji, w tym PlayStation 6, a jej premiera planowana jest według obecnych założeń na pierwszą połowę 2028 roku. Oznacza to, że do tego czasu nowe konsole trafią już na rynek.
Dead Island 3 zadebiutuje na PS6 i nowym Xboxie
Dambuster Studios celuje obecnie w debiut gry w I lub II kwartale 2028 roku, a wszystkie zespoły studia mają pracować nad dotrzymaniem tego terminu. W czasach, gdy gracze coraz częściej słyszą o opóźnieniach i anulowanych projektach, potwierdzenie kolejnej części znanej marki jest dobrą wiadomością. Tym bardziej że niedawno pojawiły się doniesienia o skasowaniu niezapowiedzianej gry z uniwersum Blade Runnera, która również miała trafić na nadchodzące konsole PlayStation i Xboxa nowej generacji.
