Dumbuster Studios potwierdza, że Dead Island 3 zadebiutuje na PlayStation 6 i nowej generacji Xboxa

Jeśli Dead Island 3 ma się pojawić w 2028 roku, to możemy spodziewać się, że na rynku będą już konsole nowej generacji.

Jakiś czas temu, Dambuster Studios oficjalnie potwierdziło prace nad Dead Island 3. Teraz dowiedzieliśmy się, że trzecia odsłona popularnej serii o zombie ma powstać z myślą o konsolach nowej generacji, w tym PlayStation 6, a jej premiera planowana jest według obecnych założeń na pierwszą połowę 2028 roku. Oznacza to, że do tego czasu nowe konsole trafią już na rynek.

Dead Island 3 zadebiutuje na PS6 i nowym Xboxie

Dambuster Studios celuje obecnie w debiut gry w I lub II kwartale 2028 roku, a wszystkie zespoły studia mają pracować nad dotrzymaniem tego terminu. W czasach, gdy gracze coraz częściej słyszą o opóźnieniach i anulowanych projektach, potwierdzenie kolejnej części znanej marki jest dobrą wiadomością. Tym bardziej że niedawno pojawiły się doniesienia o skasowaniu niezapowiedzianej gry z uniwersum Blade Runnera, która również miała trafić na nadchodzące konsole PlayStation i Xboxa nowej generacji.