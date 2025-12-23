Zaloguj się lub Zarejestruj

Dumbuster Studios potwierdza, że Dead Island 3 zadebiutuje na PlayStation 6 i nowej generacji Xboxa

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/23 10:30
0
0

Jeśli Dead Island 3 ma się pojawić w 2028 roku, to możemy spodziewać się, że na rynku będą już konsole nowej generacji.

Jakiś czas temu, Dambuster Studios oficjalnie potwierdziło prace nad Dead Island 3. Teraz dowiedzieliśmy się, że trzecia odsłona popularnej serii o zombie ma powstać z myślą o konsolach nowej generacji, w tym PlayStation 6, a jej premiera planowana jest według obecnych założeń na pierwszą połowę 2028 roku. Oznacza to, że do tego czasu nowe konsole trafią już na rynek.

Dead Island 2
Dead Island 2

Dead Island 3 zadebiutuje na PS6 i nowym Xboxie

Dambuster Studios celuje obecnie w debiut gry w I lub II kwartale 2028 roku, a wszystkie zespoły studia mają pracować nad dotrzymaniem tego terminu. W czasach, gdy gracze coraz częściej słyszą o opóźnieniach i anulowanych projektach, potwierdzenie kolejnej części znanej marki jest dobrą wiadomością. Tym bardziej że niedawno pojawiły się doniesienia o skasowaniu niezapowiedzianej gry z uniwersum Blade Runnera, która również miała trafić na nadchodzące konsole PlayStation i Xboxa nowej generacji.

GramTV przedstawia:

Planowana data premiery idealnie wpisuje się w okres debiutu nowej generacji sprzętu. Z dotychczasowych, wiarygodnych przecieków wynika, że Sony może wprowadzić PlayStation 6 na rynek pod koniec 2027 lub na początku 2028 roku. To sprawia, że bardzo prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Dead Island 3 będzie tytułem cross-genowym, wydanym jednocześnie na PS5 i PS6. Przy okazji jest to potwierdzenie, że nie dalej jak w 2028 roku konsole nowej generacji będą już na rynku.

Pierwsze Dead Island zadebiutowało we wrześniu 2011 roku jako survivalowy RPG akcji z elementami horroru. Gra wyróżniała się różnorodnymi typami przeciwników, rozbudowanym systemem craftingu broni, brutalnym systemem okaleczania kończyn oraz naciskiem na taktykę i planowanie zamiast bezmyślnego wciskania przycisków. Dead Island 2, wydane w kwietniu 2023 roku, postawiło na dynamiczną, krwawą akcję i dopracowaną rozgrywkę. Tytuł został doceniony za płynność działania, przemyślane lokacje, satysfakcjonujący system walki, wyraziste postacie niezależne oraz bezkompromisową dawkę brutalnej zabawy. Gra okazała się dużym sukcesem, przyciągając ponad 20 milionów graczy na całym świecie.

Źródło:https://screenrant.com/playstation-6-next-gen-xbox-new-game-confirmed/

Tagi:

News
gra akcji
konsole
PlayStation
horror
Dead Island
zombie
konsole nowej generacji
Dead Island 2
Dambuster Studios
Xbox
PlayStation 6
PS6
horror akcji
Dead Island 3
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112