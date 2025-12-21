Zaloguj się lub Zarejestruj

Halo 2 i 3 mają doczekać się remake’ów. Microsoft chce uniknąć krytyki od najwierniejszych fanów

Mikołaj Berlik
2025/12/21 09:00
Decyzja o remake’ach Halo 2 i 3 ma pomóc Halo Studios zachować dobre relacje z lojalnymi graczami i ograniczyć ryzyko niepowodzenia kolejnej odsłony serii.

Halo Studios pracuje obecnie nad Halo: Campaign Evolved, remakiem pierwszej kampanii legendarnej strzelanki Halo: Combat Evolved, który w 2026 roku zadebiutuje na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Nowy raport wskazuje jednak, że studio i Microsoft rozważają remake’i kolejnych części oryginalnej trylogii – Halo 2 i 3 – by przygotować fanów przed premierą nowego tytułu.

Halo: Campaign Evolved

Halo: Remastery zamiast nowej odsłony

Według Rebs Gaming, powodem takiego podejścia jest chęć ograniczenia ryzyka negatywnego odbioru przez długoletnich fanów serii. Microsoft i Halo Studios rzekomo chcą „grać bezpiecznie”, stawiając na sprawdzone tytuły, które wciąż cieszą się popularnością, zamiast ryzykować niepowodzenie nowej odsłony.

Przypuszczenia o remake’ach Halo 2 i 3 krążą od 2024 roku, gdy projektant Dan Gniady wspominał o pracy nad projektem, którego jednym z elementów ma być „odzyskanie bomby od Covenant” – aluzja do wydarzeń z Halo 2.

Remake pierwszej części serii ma oferować zmodernizowane wizualizacje i cutscenki dzięki silnikowi Unreal Engine 5, usprawnione sterowanie i sztuczną inteligencję, a także odświeżoną ścieżkę dźwiękową i nowe nagrania aktorów głosowych. Gra skupi się wyłącznie na kampanii, zarówno w trybie solo, jak i kooperacyjnym. Do rozgrywki wprowadzono także nowe bronie, takie jak Needle Rifle, Battle Rifle i Energy Sword, oraz trzy nowe misje rozgrywające się przed wydarzeniami oryginalnej historii Master Chiefa i sierżanta Johnsona.

Mikołaj Berlik
