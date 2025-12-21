Halo 2 i 3 mają doczekać się remake’ów. Microsoft chce uniknąć krytyki od najwierniejszych fanów

Decyzja o remake’ach Halo 2 i 3 ma pomóc Halo Studios zachować dobre relacje z lojalnymi graczami i ograniczyć ryzyko niepowodzenia kolejnej odsłony serii.

Halo Studios pracuje obecnie nad Halo: Campaign Evolved, remakiem pierwszej kampanii legendarnej strzelanki Halo: Combat Evolved, który w 2026 roku zadebiutuje na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Nowy raport wskazuje jednak, że studio i Microsoft rozważają remake’i kolejnych części oryginalnej trylogii – Halo 2 i 3 – by przygotować fanów przed premierą nowego tytułu.

Halo: Remastery zamiast nowej odsłony

Według Rebs Gaming, powodem takiego podejścia jest chęć ograniczenia ryzyka negatywnego odbioru przez długoletnich fanów serii. Microsoft i Halo Studios rzekomo chcą „grać bezpiecznie”, stawiając na sprawdzone tytuły, które wciąż cieszą się popularnością, zamiast ryzykować niepowodzenie nowej odsłony.