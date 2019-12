Podsumowanie The Game Awards 2019: zwycięzcy, zapowiedzi – wszystko w jednym miejscu

News

Maria Wawrzyniak ,

Tegoroczna edycja imprezy The Game Awards dobiegła końca. Nagrody zostały przyznane i zapowiedziano sporo nowych produkcji. My natomiast postanowiliśmy zebrać dla Was wszystko w jedno miejsce, dlatego poniżej znajdziecie listę zwycięzców, odnośniki do wiadomości związanych z wydarzeniem oraz najważniejsze zwiastuny. Przy okazji podzielcie się w komentarzach swoimi wrażeniami i opinią odnośnie tego, czy dla Was Sekiro: Shadows Die Twice również zasługuje na tytuł gry roku.

Lista zwycięzców The Game Awards 2019:

Gra roku (Game of the Year) – Sekiro: Shadows Die Twice

Najlepsza gra akcji – Devil May Cry 5

Najlepsza przygodowa gra akcji – Sekiro: Shadows Die Twice

Najlepszy kierunek artystyczny – Control

Najlepsze udźwiękowienie – Call of Duty: Modern Warfare

Najlepsze wsparcie społeczności – Destiny 2

Najciekawsza osobowość – Shroud (Michael Grzesiek)

Najlepszy trener e-sportowy – Danny ‘Zonic’ Sorensen (Astralis, CSGO)

Najlepsze wydarzenie e-sportowe – League of Legends World Championship 2019

Najlepsza gra e-sportowa – League of Legends

Najlepszy e-sportowy prowadzący – Eefje „Sjokz” Depoortere

Najlepszy gracz e-sportowy – Kyle ‘Bugha’ Giersdorf (Immortals, Fortnite)

Najlepsza drużyna e-sportowa – G2 Esports (League of Legends)

Najlepsza gra familijna – Luigi's Mansion 3

Najlepsza bijatyka – Super Smash Bros. Ultimate

Największy powiew świeżości w grach indie (Fresh Indie Game) – Disco Elysium

Najlepiej wyreżyserowana gra – Death Stranding

Najlepsza gra pod względem zaangażowania (Games for Impact) – Gris

Najlepsza gra niezależna – Disco Elysium

Najlepsza gra mobilna – Call of Duty: Mobile

Najlepsza gra wieloosobowa – Apex Legends

Najlepsza narracja – Disco Elysium

Najlepiej rozwijana gra – Fortnite

Najlepsza kreacja aktorska (Best Performance) – Mads Mikkelsen jako Cliff

Najlepsza gra RPG – Disco Elysium

Najlepsza ścieżka dźwiękowa – Death Stranding

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa – Crash Team Racing Nitro-Fueled

Najlepsza gra strategiczna – Fire Emblem: Three Houses

Najlepsza gra VR/AR – Beat Saber

Wszystkie zapowiedzi i zwiastuny z The Game Awards 2019:

