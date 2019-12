TGA 2019: Zapowiedziano Sons of the Forest, kooperacyjny survival horror od twórców The Forest

News

LM ,

Podczas The Game Awards zapowiedziano Sons of the Forest, czyli najnowszą produkcję kanadyjskiego studia Endnight Games. O grze nie wiemy zbyt wiele, ale łatwo wywnioskować, że będzie rozgrywać się w tym samym uniwersum co wydane na PC i PlayStation The Forest. Rzućcie okiem na zwiastun z fragmentami rozgrywki.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsPcg1atgRI

