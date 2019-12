TGA 2019: Ruined King: A League of Legends Story zapowiedziane!

News

pepsi ,

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, podczas The Game Awards poznaliśmy pierwszą grę z katalogu wydawniczego Riot Forge, nowo powołanej do życia firmy, za którą stoją ludzie z Riot Games. Wspomnianą grą jest Ruined King: A League of Legends Story, które powstaje z myślą o pecetach i konsolach. Jak wyjawił obecny na TGA Joe Madureira, będzie to produkcja mocno akcentująca aspekt fabularny, a jej akcja toczy się po wydarzeniach przedstawionych w Burning Tides. Gracze mogą spodziewać się walki w systemie turowym.

Data premiery Ruined King: A League of Legends Story nie została na razie ujawniona. Wiadomo natomiast, że gra powstaje w studiu Airship Syndicate.

https://www.youtube.com/watch?v=jcRUgHYS3q4&feature=emb_logo

