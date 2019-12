TGA 2019: Pierwsze rozszerzenie do Control zapowiedziane

News

Maria Wawrzyniak ,

Podczas tegorocznych The Game Awards deweloperzy ze studia Remedy Entertainment zaprezentowali pierwszy dodatek dla swojej przygodówki akcji Control – rozszerzenie wprowadza do gry nowy tryb o nazwie Ekspedycje. Będziemy wykonywać specjalne misje, aby zdobyć nagrody w postaci unikalnych modyfikacji. Tryb jest dostępny za darmo, więc mogą go już pobrać wszyscy gracze, którzy posiadają egzemplarz wspomnianej produkcji.

https://youtu.be/bJRiGzzwHZ0

Control zadebiutowało 27 sierpnia 2019 roku. Tytuł pojawił się na komputerach osobistych (wiemy, gdzie dokładnie), a także na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.