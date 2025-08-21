To już oficjalne. Hollow Knight: Silksong dostał datę premiery

Hollow Knight: Silksong zadebiutuje już 4 września 2025 roku. Tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gracze pecetowi również otrzymają swoją wersję poprzez Steam, GOG, Humble Store i Microsoft Store. Dodatkowo tytuł znajdzie się w ofercie subskrypcji Game Pass.
Wciel się w zabójczo groźną łowczynię Hornet i przemierzaj pradawne królestwo owadów wśród pieśni i pajęczej sieci. Schwytana i sprowadzona w nieznane sobie miejsce główna bohaterka musi walczyć z wrogami i rozwiązywać zagadki, wyruszając na trudną wyprawę na szczyt królestwa.
Hollow Knight: Silksong to epicka kontynuacja nagrodzonej gry przygodowej akcji Hollow Knight. Wybierz się do nowych krain, odkryj nowe moce i poznaj stare tajemnice powiązane z twoją postacią i przeszłością. – czytamy w opisie gry.
GramTV przedstawia:
Deweloper udostępnił również nowy zwiastun, który pozwala fanom zajrzeć do nadchodzącej przygody i przygotować się na jej debiut. Materiał znajduje się poniżej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!