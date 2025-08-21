To już oficjalne. Hollow Knight: Silksong dostał datę premiery

Jak niedawno informowaliśmy, Team Cherry szykowało specjalne ogłoszenie w trakcie Gamescom 2025. Zgodnie z zapowiedziami, wydarzenie to miało miejsce i przyniosło wieści o dacie premiery Hollow Knight: Silksong. Metroidvania ukaże się już wkrótce.

Hollow Knight: Silksong z datą premiery

Hollow Knight: Silksong zadebiutuje już 4 września 2025 roku. Tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gracze pecetowi również otrzymają swoją wersję poprzez Steam, GOG, Humble Store i Microsoft Store. Dodatkowo tytuł znajdzie się w ofercie subskrypcji Game Pass.