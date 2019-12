TGA 2019: Fast and Furious Crossroads ogłoszone na PC, PS4 i XOne

News

Ostatnią nową grą ogłoszoną na tegorocznym The Game Awards jest Fast and Furious Crossroads. Zapowiedzieli ją sami Michelle Rodriguez i Vin Diesel.

Szybcy i wściekli to nie tylko filmy. Zaplanowanej na 22 maja premierze dziewiątej już części bardzo popularnej serii towarzyszyć będzie bowiem gra Fast and Furious Crossroads, która została zapowiedziana podczas The Game Awards 2019. Twórcy obiecują autentyczną fabułę, nieustanną akcję w kinowym stylu, kampanię dla jednego użytkownika jak i multiplayer, którego szczegóły zostaną zdradzone w późniejszym terminie.

W grze nie zabraknie rzecz jasna najważniejszych postaci – Doma, Letty i Romana (Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson). Gracze, jak głosi komunikat prasowy, wyjadą na drogi w egzotycznych lokacjach, które odkryją mroczny świat szpiegostwa. Fast and Furious Crossroads powstaje w Slightly Mad Studios i trafi na pecety, Xboksa One i PlayStation 4. Poniżej prezentujemy pierwszy trailer.

https://www.youtube.com/watch?v=-09rf4qmtgg&feature=emb_logo

