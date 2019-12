TGA 2019: The Wolf Among Us 2 powstaje z martwych!

News

To jedna z największych niespodzianek The Game Awards 2019. The Wolf Among Us dostanie drugi sezon, o czym zapewnia nas trailer pokazany na gali.

LCG Entertainment przywróciło do życia serię The Wolf Among Us. Po zamknięciu Telltale Games wydawało się, że dla wydanej na przestrzeni 2013 i 2014 roku pięcioodcinkowej gry pewien rozdział już się zamknął. Na gali The Game Awards zostaliśmy jednak wyprowadzeni z błędu – pokazano bowiem zwiastun The Wolf Among Us 2, który prezentuje m.in. Bigby’ego deklarującego swój powrót do akcji.

The Wolf Among Us 2 powstaje w AdHoc Studio, stworzonym głównie z byłych pracowników Telltale Games. Miłośnicy ich twórczości powinni mieć więc całkiem niezłe wyobrażenie tego, czego można się spodziewać po nowo ogłoszonym tytule. “Dwójka” powstaje na pecety, gdzie będzie dystrybuowana wyłącznie przez Epic Games Store, oraz konsole. Które konkretnie? Tego na razie nie sprecyzowano.

https://www.youtube.com/watch?v=0MtQCvRFIWM

