Polski survival wreszcie zmierza na konsole. Sengoku Dynasty z datą premiery na PS5 i Xboxach Series X/S

Patrycja Pietrowska
2025/08/22 17:00
0
0

Dobre wieści dla miłośników feudalnej Japonii.

Polskie studio Superkami, we współpracy z wydawcą Toplitz Productions, ogłosiło datę premiery Sengoku Dynasty na konsolach nowej generacji. Już od dziś – 22 sierpnia 2025 roku – gracze będą mogli zanurzyć się w świecie feudalnej Japonii na platformach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Do tej pory tytuł dostępny był wyłącznie na PC.

Sengoku Dynasty
Sengoku Dynasty

Sengoku Dynasty zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Konsolowa wersja Sengoku Dynasty obejmuje całą dotychczasową zawartość, w tym aktualizację Bushidō. Ta ukazała się pod koniec czerwca bieżącego roku i wprowadziła system najazdów czy nową zdolność umożliwiającą wznoszenie specjalnych konstrukcji.

Stwórz osadę, dbaj o społeczność i zbuduj własną dynastię w regionie spustoszonym niegdyś przez głód i wojnę. Graj solo albo w wieloosobowym trybie współpracy i poznawaj piękny, otwarty świat. Zbieraj zasoby, wytwarzaj przedmioty, poluj, buduj, a następnie zautomatyzuj produkcję w osadzie, aby przetrwać i móc się rozwijać. – brzmi opis gry.

Sengoku Dynasty pozwala budować osady w otwartym świecie, jednoczyć rozdarte wojną ziemie, a także wyzwalać nowe tereny. Nie brakuje typowych dla gatunku mechanik – wytwarzania, uprawiania ziemi czy kierowania społecznością. Możliwa jest rozgrywka solo, jak i ze znajomymi.

GramTV przedstawia:

Wraz z zapowiedzią premiery na konsole, ukazał się również nowy zwiastun Sengoku Dynasty. Materiał znajduje się poniżej.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Sengoku-Dynasty-Highly-Anticipated-Genre-Blend-Launches-On-PlayStation

Tagi:

News
data premiery
trailer
zwiastun
polskie gry
survival
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Toplitz Productions
polskie studia
Sengoku Dynasty
budowanie
Superkami
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

