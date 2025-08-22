Polski survival wreszcie zmierza na konsole. Sengoku Dynasty z datą premiery na PS5 i Xboxach Series X/S

Polskie studio Superkami, we współpracy z wydawcą Toplitz Productions, ogłosiło datę premiery Sengoku Dynasty na konsolach nowej generacji. Już od dziś – 22 sierpnia 2025 roku – gracze będą mogli zanurzyć się w świecie feudalnej Japonii na platformach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Do tej pory tytuł dostępny był wyłącznie na PC.

Sengoku Dynasty zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S

Konsolowa wersja Sengoku Dynasty obejmuje całą dotychczasową zawartość, w tym aktualizację Bushidō. Ta ukazała się pod koniec czerwca bieżącego roku i wprowadziła system najazdów czy nową zdolność umożliwiającą wznoszenie specjalnych konstrukcji.