Reżyserka Marvels ujawnia nowy film, który już na starcie zwraca uwagę jednym szczegółem

Jakub Piwoński
2025/08/22 09:30
Nie udało się w MCU, uda się w Amazonie?

Nia DaCosta, znana z takich filmów jak Candyman czy Marvels, teraz zainteresowała się klasyką. Jej nowy film to adaptacja dramatu Henrika Ibsena Hedda Gabler. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun. Za produkcję filmu odpowiada Amazon.

Hedda – zobacz zwiastun filmu zmierzającego na Amazon

Co bardzo ważne, w oryginalnej sztuce z 1890 roku Hedda została przedstawiona jako biała kobieta z wyższych sfer w Norwegii. DaCosta podeszła do tematu nieco inaczej, angażując do projektu Tessę Thompson, akrorkę znaną m.in. z serialu Westworld. Filmowa Hedda opowiada historię młodej, świeżo poślubionej kobiety, która czuje się niespełniona i poprzez manipulacje prowadzi dawną miłość ku tragedii. Wcześniejsza adaptacja miała miejsce w 2016 roku, w postać wcieliła się wówczas Rita Ramnani.

W obsadzie obok Thompson znaleźli się także Imogen Poots, Tom Bateman, Nicholas Pinnock i Nina Hoss. Thompson współpracowała już z DaCostą przy jej debiucie Little Woods. Hedda to kolejny ważny projekt w karierze reżyserki. Warto dodać, że niedawno zakończyła pracę nad kontynuacją 28 lat później – drugiej częścią nowej trylogii Danny’ego Boyle’a. Podzieliła się wrażeniami z pracy nad filmem wskazując jednocześnie na to, co brakowało jej we współpracy z Marvelem.

Światowa premiera filmu odbędzie się podczas festiwalu w Toronto we wrześniu. Do kin trafi 22 października nakładem Amazon MGM, a od 29 października będzie dostępny globalnie w serwisie Prime Video.

