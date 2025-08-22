Reżyserka Marvels ujawnia nowy film, który już na starcie zwraca uwagę jednym szczegółem

Nie udało się w MCU, uda się w Amazonie?

Nia DaCosta, znana z takich filmów jak Candyman czy Marvels, teraz zainteresowała się klasyką. Jej nowy film to adaptacja dramatu Henrika Ibsena Hedda Gabler. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun. Za produkcję filmu odpowiada Amazon.

Hedda – zobacz zwiastun filmu zmierzającego na Amazon

Co bardzo ważne, w oryginalnej sztuce z 1890 roku Hedda została przedstawiona jako biała kobieta z wyższych sfer w Norwegii. DaCosta podeszła do tematu nieco inaczej, angażując do projektu Tessę Thompson, akrorkę znaną m.in. z serialu Westworld. Filmowa Hedda opowiada historię młodej, świeżo poślubionej kobiety, która czuje się niespełniona i poprzez manipulacje prowadzi dawną miłość ku tragedii. Wcześniejsza adaptacja miała miejsce w 2016 roku, w postać wcieliła się wówczas Rita Ramnani.