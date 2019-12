TGA 2019: pięć minut z No More Heroes III

News

No More Heroes III pewnym krokiem zmierza na Switcha. O przyszłorocznej premierze przypomina nam długi trailer pokazany tuż przed rozpoczęciem The Game Awards 2019.

Grasshopper Manufacture zaprezentowało nowy zwiastun No More Heroes III. Nie jest to typowy materiał, a swego rodzaju pięciominutowy list miłosny do fanów serii, uderzający w sentymentalne tony. Twórcy przypominają, że gra trafi na Switcha w przyszłym roku, ale nadal nie podano konkretnego terminu wydania.

Ostatnio No More Heroes III mieliśmy okazję zobaczyć podczas targów E3, gdzie upubliczniono nowy trailer.

https://www.youtube.com/watch?v=g2nPg42xsXg&feature=emb_logo

