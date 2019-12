TGA 2019: CONV/RGENCE: A League of Legends Story kolejną singlową produkcją od Riot Forge

News

Jeszcze podczas gali The Game Awards 2019 doczekaliśmy się zapowiedzi drugiej singlowej gry bazującej na marce League of Legends. Tym razem Riot Forge zapowiedziało produkowaną przez studio Double Stallion Games platformową grę akcji zatytułowaną CONV/RGENCE: A League of Legends Story. Na razie wiemy jedynie, że akcja tytułu przeniesie nas do Zaun, a podczas zabawy wcielimy się w Ekko.

https://www.youtube.com/watch?v=BohXpNlLH74