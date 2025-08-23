Lost Soul Aside z nowym zwiastunem. Twórcy pokazali walkę i ujawnili szczegóły wersji PC

Gra akcji od Ultizero Games otrzymała materiał z rozgrywką oraz potwierdzenie obsługi zaawansowanych technologii graficznych.
Na tydzień przed premierą Lost Soul Aside studio Ultizero Games opublikowało nowy zwiastun prezentujący fragmenty walki i kilku niepokazywanych wcześniej bossów. Film skupia się na wersji PC, która – jak potwierdził reżyser Yang Bing w PlayStation Blog – zaoferuje szereg nowoczesnych rozwiązań graficznych i technicznych.
Lost Soul Aside – funkcje wersji PC
Na komputerach gra obsłuży HDR, natywne 4K, ray tracing, odblokowany framerate oraz tryb wielomonitorowy. Twórcy potwierdzili także wsparcie dla Nvidia DLSS 4, AMD FSR oraz Frame Generation, które ma umożliwić osiągnięcie płynnego 4K/60 FPS nawet na słabszych konfiguracjach. Co więcej, gracze mogą liczyć na synchronizację Trofeów między platformami po powiązaniu konta PSN.
Louisa zniknęła. Zniknęła?! Jak to?
Mieliśmy plany na przyszłość. Wszystko miało się ułożyć. Ale… nic z tego?
Nie. Musimy walczyć dalej, nie możemy się poddać.
U boku mam teraz nieoczekiwanego sojusznika… Moja potęga rośnie.
Czy dam radę uratować siostrę? I przywrócić jej duszę?
Tocz boje z morderczymi wrogami i ogromnymi bossami w tej do bólu stylowej przygodowej grze akcji RPG dla jednego gracza. Twórz spektakularne kombinacje ataków w elektryzujących i dynamicznych walkach.
Zmieniaj styl walki w zależności od okoliczności, rozwiązuj zagadki i rozwijaj niesamowite umiejętności w czasie tej przygody godnej prawdziwego bohatera.
GramTV przedstawia:
Lost Soul Aside zadebiutuje 29 sierpnia na PlayStation 5. Wersja PC będzie dostępna od godziny 2:00 czasu polskiego.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!