Lost Soul Aside z nowym zwiastunem. Twórcy pokazali walkę i ujawnili szczegóły wersji PC

Louisa zniknęła. Zniknęła?! Jak to?

Mieliśmy plany na przyszłość. Wszystko miało się ułożyć. Ale… nic z tego?

Nie. Musimy walczyć dalej, nie możemy się poddać.

U boku mam teraz nieoczekiwanego sojusznika… Moja potęga rośnie.

Czy dam radę uratować siostrę? I przywrócić jej duszę?

Tocz boje z morderczymi wrogami i ogromnymi bossami w tej do bólu stylowej przygodowej grze akcji RPG dla jednego gracza. Twórz spektakularne kombinacje ataków w elektryzujących i dynamicznych walkach.

Zmieniaj styl walki w zależności od okoliczności, rozwiązuj zagadki i rozwijaj niesamowite umiejętności w czasie tej przygody godnej prawdziwego bohatera.