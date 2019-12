TGA 2019: Nine to Five, nowa strzelanka taktyczna od twórców gier Max Payne i Quantum Break

News

Redhill Games podczas The Game Awards ogłosiło swój nowy projekt, taktyczną strzelankę Nine to Five. Już teraz można się zapisywać na testy wersji alfa.

Pierwszoosobowa strzelanka taktyczna, w której gra zespołowa góruje nad brutalną siłą i refleksem – tak Redhill Games reklamuje swoją nowo ogłoszoną produkcję, Nine to Five. Twórcy chcą położyć nacisk na strategiczną rozgrywkę i współpracę między graczami. Trzy zespoły rywalizują ze sobą na przestrzeni trzech rund, a rezultaty każdej z nich determinują to, w jaki sposób rozpocznie się następna.

Na oficjalnej stronie Redhill Games można się już zapisywać na testy wersji alfa Nine to Five. Poniżej prezentujemy natomiast trailer pokazany na The Game Awards. Twórcy gry chwalą się w nim swoim bogatym CV, w skład którego wchodzą takie tytuły, jak Max Payne, Quantum Break, ARMA III, World of Tanks i… Trivial Pursuit Mobile. Można śmiało powiedzieć, że ci ludzie z niejednego pieca chleb jedli.

https://www.youtube.com/watch?v=NpesyulITM0

