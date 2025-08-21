Hell is Us ujawnia fabułę. Zwiastun i darmowy komiks pozwalają zanurzyć się w świecie gry

Pod koniec lipca mieliśmy okazję rzucić okiem na nowy materiał z Hell is Us. Twórcy zaprezentowali podówczas mroczne lochy i eksplorację podziemi w świecie gry. Teraz natomiast ukazał się nowy zwiastun fabularny, przybliżający historię przygotowaną przez deweloperów.

Twórcy Hell is Us prezentują fabularny zwiastun i komiks wprowadzający do gry

Poza zwiastunem udostępniono także darmowy, 16-stronicowy komiks cyfrowy. Dostępny na stronie Nacon komiks pełni rolę prequela i ukazuje wydarzenia poprzedzające początek gry. To pozwala graczom na wcześniejsze zanurzenie się w uniwersum.