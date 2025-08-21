Hell is Us ujawnia fabułę. Zwiastun i darmowy komiks pozwalają zanurzyć się w świecie gry

Fabularny zwiastun i prequel Hell is Us w formie darmowego komiksu.
Pod koniec lipca mieliśmy okazję rzucić okiem na nowy materiał z Hell is Us. Twórcy zaprezentowali podówczas mroczne lochy i eksplorację podziemi w świecie gry. Teraz natomiast ukazał się nowy zwiastun fabularny, przybliżający historię przygotowaną przez deweloperów.
Twórcy Hell is Us prezentują fabularny zwiastun i komiks wprowadzający do gry
Poza zwiastunem udostępniono także darmowy, 16-stronicowy komiks cyfrowy. Dostępny na stronie Nacon komiks pełni rolę prequela i ukazuje wydarzenia poprzedzające początek gry. To pozwala graczom na wcześniejsze zanurzenie się w uniwersum.
Fabuła Hell Is Us zabiera graczy do Hadei, tajemniczego, fikcyjnego kraju, odciętego od świata i zniszczonego przez wojnę domową. Głównym bohaterem jest Remi, który jako dziecko został wywieziony z Hadei przez rodziców. Powracając z misją na to terytorium, bohater chce odkryć tajemnice swojego pochodzenia i przyczyny porzucenia.
Hell is Us to trzecioosobowa gra przygodowa akcji, łącząca intensywną walkę wręcz z emocjami związanymi z eksploracją terenu. Przemierzaj pół-otwarty świat, aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania i spotkać w trakcie wędrówki tajemnicze istoty. – czytamy na Steamie.
Hell is Us ma zadebiutować już 4 września 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
