Metal Eden z nowym gameplay trailerem. Polska strzelanka sci-fi zbliża się do premiery

Metal Eden miał ukazać się na rynku 6 maja bieżącego roku. Polska strzelanka science-fiction zaliczyła jednak opóźnienie, a twórcy poinformowali, że tytuł trafi w ręce graczy latem tego roku . Podczas trwającego właśnie Gamescom 2025 zaprezentowano nowy gameplay trailer, potwierdzający rychłą datę premiery.

Metal Eden z nowym materiałem z rozgrywki. Premiera polskiej strzelanki już wkrótce

Gameplay trailer Metal Eden podkreśla bogaty arsenał dostępny dla protagonisty – klasyczny karabin szturmowy, potężną strzelbę czy futurystyczną broń energetyczną. Materiał przybliża również dynamiczne sceny walki z przeciwnikami oraz kulę, która pozwala szybko przemierzać środowisko i pokonywać wrogów. Twórcy zaprezentowali także postać Operatora.

Metal Eden został pierwotnie zaprezentowany w lutym. Od tego czasu Reikon Games udostępniło również bezpłatną wersję demonstracyjną gry.