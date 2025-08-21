Metal Eden z nowym gameplay trailerem. Polska strzelanka sci-fi zbliża się do premiery

Metal Eden z nowym materiałem z rozgrywki. Premiera polskiej strzelanki już wkrótce
Gameplay trailer Metal Eden podkreśla bogaty arsenał dostępny dla protagonisty – klasyczny karabin szturmowy, potężną strzelbę czy futurystyczną broń energetyczną. Materiał przybliża również dynamiczne sceny walki z przeciwnikami oraz kulę, która pozwala szybko przemierzać środowisko i pokonywać wrogów. Twórcy zaprezentowali także postać Operatora.
METAL EDEN to pełna adrenaliny strzelanka science-fiction. Zaawansowana jednostka HYPER UNIT ASKA zostaje wysłana na samobójczą misję ratowania RDZENI obywateli z wielkiego, monolitycznego miasta MOEBIUS, które niegdyś było nadzieją na nowy dom dla ludzkości, a teraz zamieniło się w zabójczą pułapkę. Przebij się przez KORPUS OBRONY WEWNĘTRZNEJ w cybernetycznej wojnie, staw czoła INŻYNIEROM i odkryj tajemnice projektu EDEN. – czytamy w opisie gry na Steamie.
GramTV przedstawia:
Produkcja ma zadebiutować 2 września 2025 roku. Metal Eden zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
