Metal Eden z nowym gameplay trailerem. Polska strzelanka sci-fi zbliża się do premiery

Patrycja Pietrowska
2025/08/21 17:30
Metal Eden z nowym zwiastunem rozgrywki.

Metal Eden miał ukazać się na rynku 6 maja bieżącego roku. Polska strzelanka science-fiction zaliczyła jednak opóźnienie, a twórcy poinformowali, że tytuł trafi w ręce graczy latem tego roku. Podczas trwającego właśnie Gamescom 2025 zaprezentowano nowy gameplay trailer, potwierdzający rychłą datę premiery.

Metal Eden z nowym materiałem z rozgrywki. Premiera polskiej strzelanki już wkrótce

Gameplay trailer Metal Eden podkreśla bogaty arsenał dostępny dla protagonisty – klasyczny karabin szturmowy, potężną strzelbę czy futurystyczną broń energetyczną. Materiał przybliża również dynamiczne sceny walki z przeciwnikami oraz kulę, która pozwala szybko przemierzać środowisko i pokonywać wrogów. Twórcy zaprezentowali także postać Operatora.

Metal Eden został pierwotnie zaprezentowany w lutym. Od tego czasu Reikon Games udostępniło również bezpłatną wersję demonstracyjną gry.

METAL EDEN to pełna adrenaliny strzelanka science-fiction. Zaawansowana jednostka HYPER UNIT ASKA zostaje wysłana na samobójczą misję ratowania RDZENI obywateli z wielkiego, monolitycznego miasta MOEBIUS, które niegdyś było nadzieją na nowy dom dla ludzkości, a teraz zamieniło się w zabójczą pułapkę. Przebij się przez KORPUS OBRONY WEWNĘTRZNEJ w cybernetycznej wojnie, staw czoła INŻYNIEROM i odkryj tajemnice projektu EDEN. – czytamy w opisie gry na Steamie.

Produkcja ma zadebiutować 2 września 2025 roku. Metal Eden zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/metal-eden-gets-new-trailer-showcasing-guns-abilities-levels-and-the-outsider

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

