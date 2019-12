TGA 2019: twórcy PlayerUnknown's Battlegrounds zapowiedzieli nową grę zatytułowaną prologue

News

Maria Wawrzyniak ,

Brendan Greene, czyli twórca słynnego PlayerUnknown’s Battlegrounds podczas tegorocznych The Game Awards postanowił zdradzić, czym zajmował się przez ostatni czas. Zobaczyliśmy więc pierwszy teaser jego najnowszego projektu o tytule prologue. Oczywiście, jak na tego typu tytuły i zapowiedzi przystało, nie wiemy absolutnie nic – na oficjalnej stronie internetowej produkcji możemy jedynie przeczytać, że autorzy przy jego tworzeniu eksplorują nowe technologie oraz mechanikę, zaś gracze mogą się spodziewać unikalnych i zapadających w pamięć doświadczeń. Nie wiemy jednak, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, ani o czym dokładnie ta gra w ogóle będzie. Mamy za to krótki filmik, który możecie obejrzeć poniżej.

https://youtu.be/bYGwzIrVZlo

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis