TGA 2019: Ori and the Will of the Wisps z nowym trailerem i datą premiery

Ori and the Will of the Wisps to jedna z tych gier, które nie przestają zachwycać przy okazji kolejnych pokazów. Trailer pokazany na The Game Awards dowodzi temu po raz wtóry.

The Game Awards 2019 przyniosło premierę nowego trailera gry Ori and the Will of the Wisps. Platformowa produkcja Moon Studios po raz kolejny zachwyca żywymi kolorami i pięknymi widokami. Podczas samej rozgrywki nie będzie jednak zbyt dużo czasu, by je podziwiać, ponieważ zagrożenie czai się wszędzie i trzeba się dynamicznie przemieszczać.

Jest też i gorsza wiadomość – na Ori and the Will of the Wisps zaczekamy nieco dłużej. Gra miała zadebiutować 11 lutego, ale już wiadomo, że stanie się to miesiąc później. Platformówka trafi do sklepów 11 marca.

https://www.youtube.com/watch?v=SuDYRZijXws&feature=emb_logo

