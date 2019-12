News

LM ,

Tegoroczną galę The Game Awards otworzył zwiastun najnowszego pakietu dodatkowej zawartości do wydanej w lipcu gry RPG Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – Rise of the Phoenix. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że drugie DLC do gry studia Team Ninja ukaże się na Nintendo Switch dokładnie 23 grudnia. Warto tu zaznaczyć, że pakiety DLC dostępne są wyłącznie za pośrednictwem przepustki sezonowej.

https://www.youtube.com/watch?v=gXfRV-2TGk4

