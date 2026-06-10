Wiedźmin 4 wniesie walkę na wyższy poziom? Do ekipy dołącza twórca God of War i Star Wars Jedi

Co jakiś czas docierają do nas informacje o kolejnych wzmocnieniach czynionych przez CD Projekt RED. Tak jak i tym razem.

Ponownie polskie studio sięgnęło po doświadczonego dewelopera. Jak jego angaż wpłynie na walkę w Wiedźminie 4?

Twórca Star Wars Jedi: Ocalały i God of War: Laufey będzie pracował nad Wiedźminem 4

Dlaczego akurat na walkę? Ano dlatego, że Judah Avery, który dołączył do ekipy pracującej nad czwartym Wiedźminem jako gameplay designer, wcześniej przez lata zajmował się właśnie projektowaniem walk. W tej roli działał nad Star Wars Jedi: Ocalały, a przez ostatnie niemal 2 lata również nad zapowiedzianym niedawno God of War: Laufey. Są to dwa mocne punkty w CV byłego pracownika Respawn Entertainment oraz Santa Monica Studio. Na papierze Amerykanin wydaje się zatem cennym dodatkiem, dzięki któremu walka w nowym Wiedźminie wejdzie na wyższy poziom. A przynajmniej tak pozwalają domniemywać jego poprzednie prace.