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Wiedźmin 4 wniesie walkę na wyższy poziom? Do ekipy dołącza twórca God of War i Star Wars Jedi

Maciej Petryszyn
2026/06/10 11:50
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Co jakiś czas docierają do nas informacje o kolejnych wzmocnieniach czynionych przez CD Projekt RED. Tak jak i tym razem.

Ponownie polskie studio sięgnęło po doświadczonego dewelopera. Jak jego angaż wpłynie na walkę w Wiedźminie 4?

Wiedźmin 4
Wiedźmin 4

Twórca Star Wars Jedi: Ocalały i God of War: Laufey będzie pracował nad Wiedźminem 4

Dlaczego akurat na walkę? Ano dlatego, że Judah Avery, który dołączył do ekipy pracującej nad czwartym Wiedźminem jako gameplay designer, wcześniej przez lata zajmował się właśnie projektowaniem walk. W tej roli działał nad Star Wars Jedi: Ocalały, a przez ostatnie niemal 2 lata również nad zapowiedzianym niedawno God of War: Laufey. Są to dwa mocne punkty w CV byłego pracownika Respawn Entertainment oraz Santa Monica Studio. Na papierze Amerykanin wydaje się zatem cennym dodatkiem, dzięki któremu walka w nowym Wiedźminie wejdzie na wyższy poziom. A przynajmniej tak pozwalają domniemywać jego poprzednie prace.

Sam Avery nie krył zadowolenia z nowego wyzwania:

Z ekscytacją dzielę się informacją, że dołączyłem do zespołu CD PROJEKT RED jako Gameplay Designer przy Wiedźminie 4 tutaj, w Warszawie

GramTV przedstawia:

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy to kolejny raz, gdy dowiadujemy się o znaczącym transferze w szeregach CD Projekt RED. Wyliczanka ta jest naprawdę długa, ale spróbujmy. Z samego tylko Warhorse Studios ściągnięto trzy osoby – to Karel Kolmann, który został starszym projektantem zadań, Alice Severova, którą mianowano producentem narracji oraz Zdenek Glatz, starszy projektant otwartego świata. Do tego dochodzą Felix Pedulla z Larian Studios, Dorian Kieken, którzy w przeszłości pracował nad 3 częściami Mass Effecta, Lucie Hennet, która w Sandfall Interactive działała przy Clair Obscur: Expedition 33, a także związany kiedyś z Blizzardem laureat Emmy, Russell Brower. W sumie nad Wiedźminem 4 pracuje już ponad pół tysiąca osób.

Źródło:https://en.gamegpu.com/news/igry/razrabotchik-god-of-war-i-star-wars-jedi-survivor-prisoedinilsya-k-the-witcher-4

Tagi:

News
CD Projekt RED
Walka
Wiedźmin 4
Wiedźmin IV
The Witcher 4
nowy pracownik
designer
Judah Avery
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112