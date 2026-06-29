CD Projekt RED zdradza sekret świetnych zadań pobocznych. "Jakość była obowiązkiem"

Pomimo trudnej premiery Cyberpunka 2077, po której niesmak pozostaje po dziś dzień, CD Projekt RED w niektórych aspektach wciąż traktowane jest jako wzór. Np. w zadaniach pobocznych.

Gry tworzone przez polskie studio zdecydowanie side-questami stoją. Są nawet ci, którzy cenią je bardziej niż główną linię fabularną.

Jakościowe zadania poboczne “obowiązkiem, a nie tylko czymś, co miło byłoby mieć”

Nie będzie wszak problemem, by wymienić choćby kilka pamiętnych poboczniaków z Wiedźmina 3: Dziki Gon czy też Cyberpunka 2077. Z tego też powodu np. CP2077, chociaż sama główna opowieść jest krótsza od tej z Dzikiego Gonu, potrafi przyciągnąć do siebie graczy na dłużej. Natomiast zadania takie, jak choćby sławetny i równie kontrowersyjny Sinnerman czy też całe wątki małżeństwa Peralezów czy też Rivera Warda do dziś wywołują wypieki na twarzach. Z kolei w Dzikim Gonie mamy np. tragiczną historię Anabell czy też bajki w krzywym zwierciadle w ramach dodatku Krew i Wino. Skąd u REDÓW tak duża liczba pobocznych zadań, które nazwać możemy zwyczajnie jakościowymi?