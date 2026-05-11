Wiedźmin 4 z mocnym nazwiskiem. Otwarty świat w rękach twórcy Kingdom Come

Maciej Petryszyn
2026/05/11 12:30
CD Projekt RED z kolejnym wzmocnieniem podczas prac nad Wiedźminem 4. Co ciekawe, polskie studio ponownie sięgnęło po posiłki zza południowej granicy.

Tym razem REDZI sięgnęli po kogoś, kto zna się na otwartych światach. Wszak wcześniej brał udział w pracach nad dwiema naprawdę dobrze przyjętymi produkcjami.

Wiedźmin 4
Kolejny pracownik Warhorse zaczyna prace nad Wiedźminem 4

Nowym pracownikiem CD Projekt RED został Zdenek Glatz. Czech wcześniej spędził blisko 9 lat w Warhorse Studios gdzie zaczynał jako projektant oraz scenarzysta, aczkolwiek w ostatnim roku swojej pracy był już głównym projektantem poziomów. W tym czasie studio wydało dwie odsłony swojej sztandarowej serii, czyli Kingdom Come: Deliverance. Z kolei w obozie twórców Wiedźmina 4 otrzymał on stanowisko starszego projektanta otwartego świata. Jego praca będzie miała więc duże znaczenie przy powstawaniu kolejnej odsłony wiedźminskiego cyklu, a pewnie również i Cyberpunka 2, do którego REDZI poszukują nowych pracowników.

To nie pierwszy raz, gdy CD Projekt RED przejmuje osobę wcześniej związaną z Warhorse. Już pod koniec ubiegłego roku na podobny ruch zdecydował się Karel Kolmann, który został starszym projektantem zadań. Z kolei w lutym Alice Severova została producentem narracji skupionym na pracach nad Wiedźminem 4. Aczkolwiek warto mieć na uwadze, że rodzima ekipa ściąga posiłki nie tylko od twórców Kingdom Come. W międzyczasie grono twórców zasilili też Felix Pedulla z Larian Studios, Dorian Kieken, którzy w przeszłości pracował nad 3 częściami Mass Effecta, Lucie Hennet, która w Sandfall Interactive działała przy Clair Obscur: Expedition 33, a także związany kiedyś z Blizzardem laureat Emmy, Russell Brower.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że nad Wiedźminem 4, który od końcówki 2024 roku znajduje się w fazie pełnej produkcji, pracuje obecnie blisko 500 osób. Nadal jednak nie znamy daty premiery przygód Ciri. Wiemy jedynie, że sam tytuł będzie mógł liczyć na wsparcie najnowszej technologii Nvidii, a do jego uruchomienia w najwyższej jakości może być potrzebna mocna maszyna.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

