Wiedźmin 4 z mocnym nazwiskiem. Otwarty świat w rękach twórcy Kingdom Come

Tym razem REDZI sięgnęli po kogoś, kto zna się na otwartych światach. Wszak wcześniej brał udział w pracach nad dwiema naprawdę dobrze przyjętymi produkcjami.

Kolejny pracownik Warhorse zaczyna prace nad Wiedźminem 4

Nowym pracownikiem CD Projekt RED został Zdenek Glatz. Czech wcześniej spędził blisko 9 lat w Warhorse Studios gdzie zaczynał jako projektant oraz scenarzysta, aczkolwiek w ostatnim roku swojej pracy był już głównym projektantem poziomów. W tym czasie studio wydało dwie odsłony swojej sztandarowej serii, czyli Kingdom Come: Deliverance. Z kolei w obozie twórców Wiedźmina 4 otrzymał on stanowisko starszego projektanta otwartego świata. Jego praca będzie miała więc duże znaczenie przy powstawaniu kolejnej odsłony wiedźminskiego cyklu, a pewnie również i Cyberpunka 2, do którego REDZI poszukują nowych pracowników.