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Cyberpunk 2077 przewidział przyszłość lepiej, niż chciałoby Sony? Gracze zwrócili uwagę na zaskakujący szczegół

Jakub Piwoński
2026/07/09 13:20
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Night City to miejsce pełne przemocy, korporacyjnej chciwości i technologicznych koszmarów. To także miejsce, gdzie fizyczne nośniki wciąż istnieją.

Cyberpunk 2077 od początku kreśli ponurą wizję przyszłości. Night City jest miastem zdominowanym przez megakorporacje, przemoc i nierówności społeczne. Przez to niemal każdy element codzienności pokazuje świat stojący na krawędzi upadku. Okazuje się jednak, że ten świat ma jedną, zaskakującą przewagę, w stosunku do naszego świata. I jest to ironiczny komentarz do niedawnych kontrowersji narosłych wokół PlayStation.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Nawet w dystopii fizyczne nośniki nie zniknęły. Co na to PlayStation?

Dyskusję wywołały ostatnie decyzje Sony dotyczące coraz większego nacisku na cyfrową dystrybucję. W tym kontekście fani zaczęli porównywać rzeczywistość z wizją przedstawioną w Cyberpunku 2077. Jak dostrzegł serwis Cooldown.pl, gracze zwrócili uwagę na jeden detal, który w uniwersum CD Projekt RED okazuje się znacznie bardziej optymistyczny niż to, co obserwujemy obecnie.

Choć akcja gry rozgrywa się w 2077 roku, mieszkańcy Night City nadal kupują muzykę na płytach winylowych, korzystają z fizycznych nośników do uruchamiania materiałów Braindance, a liczne elementy świata sugerują, że podobnie wygląda również kwestia gier czy innych mediów. Innymi słowy, nawet tak zaawansowana technologicznie przyszłość nie zrezygnowała całkowicie z fizycznych wydań.

Na Reddit rozkręcił się wokół tego wątek. Fani szybko zaczęli zastanawiać się, dlaczego twórcy zdecydowali się na taki kierunek. Wielu z nich wskazuje na wydarzenie znane jako DataKrash – katastrofę, która doprowadziła do zniszczenia znacznej części globalnej cyberprzestrzeni i utraty ogromnych ilości danych. W efekcie ludzkość miała ponownie zwrócić się ku fizycznym nośnikom.

DataKrash mógł mieć jakiś wpływ na powrót do fizycznych nośników.

GramTV przedstawia:

Inny użytkownik przypomina, że internet w świecie Cyberpunka praktycznie przestał istnieć w znanej nam formie.

W 2077 roku nie ma już właściwie internetu. Istnieją głównie lokalne sieci, a to, co przeglądamy na komputerach w grze, to tak naprawdę intranet Night City.

Pojawiają się również głosy, że chodzi nie tylko o względy praktyczne. Świat Cyberpunka mocno czerpie z estetyki neoretro, a jego mieszkańcy traktują styl jako jeden z najważniejszych elementów swojej tożsamości. W takich realiach winyle czy inne fizyczne nośniki stają się czymś więcej niż tylko sposobem przechowywania danych – są częścią kultury i formą wyrażania siebie. To oczywiście tylko ciekawostka, ale pokazuje interesujący paradoks. Cyberpunk 2077 przedstawia świat, w którym większość problemów współczesnej cywilizacji tylko się pogłębiła, a mimo to fizyczne nośniki wciąż mają swoje miejsce. Co na to PlayStation?

Tagi:

News
CD Projekt RED
RPG
PlayStation
Cyberpunk 2077
kontrowersje
science fiction
reddit
dyskusja
płyty winylowe
płyta CD-R
dystopia
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
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