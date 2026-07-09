Cyberpunk 2077 przewidział przyszłość lepiej, niż chciałoby Sony? Gracze zwrócili uwagę na zaskakujący szczegół

Night City to miejsce pełne przemocy, korporacyjnej chciwości i technologicznych koszmarów. To także miejsce, gdzie fizyczne nośniki wciąż istnieją.
Cyberpunk 2077 od początku kreśli ponurą wizję przyszłości. Night City jest miastem zdominowanym przez megakorporacje, przemoc i nierówności społeczne. Przez to niemal każdy element codzienności pokazuje świat stojący na krawędzi upadku. Okazuje się jednak, że ten świat ma jedną, zaskakującą przewagę, w stosunku do naszego świata. I jest to ironiczny komentarz do niedawnych kontrowersji narosłych wokół PlayStation.
Nawet w dystopii fizyczne nośniki nie zniknęły. Co na to PlayStation?
Choć akcja gry rozgrywa się w 2077 roku, mieszkańcy Night City nadal kupują muzykę na płytach winylowych, korzystają z fizycznych nośników do uruchamiania materiałów Braindance, a liczne elementy świata sugerują, że podobnie wygląda również kwestia gier czy innych mediów. Innymi słowy, nawet tak zaawansowana technologicznie przyszłość nie zrezygnowała całkowicie z fizycznych wydań.
Na Reddit rozkręcił się wokół tego wątek. Fani szybko zaczęli zastanawiać się, dlaczego twórcy zdecydowali się na taki kierunek. Wielu z nich wskazuje na wydarzenie znane jako DataKrash – katastrofę, która doprowadziła do zniszczenia znacznej części globalnej cyberprzestrzeni i utraty ogromnych ilości danych. W efekcie ludzkość miała ponownie zwrócić się ku fizycznym nośnikom.
DataKrash mógł mieć jakiś wpływ na powrót do fizycznych nośników.
GramTV przedstawia:
Inny użytkownik przypomina, że internet w świecie Cyberpunka praktycznie przestał istnieć w znanej nam formie.
W 2077 roku nie ma już właściwie internetu. Istnieją głównie lokalne sieci, a to, co przeglądamy na komputerach w grze, to tak naprawdę intranet Night City.
Pojawiają się również głosy, że chodzi nie tylko o względy praktyczne. Świat Cyberpunka mocno czerpie z estetyki neoretro, a jego mieszkańcy traktują styl jako jeden z najważniejszych elementów swojej tożsamości. W takich realiach winyle czy inne fizyczne nośniki stają się czymś więcej niż tylko sposobem przechowywania danych – są częścią kultury i formą wyrażania siebie. To oczywiście tylko ciekawostka, ale pokazuje interesujący paradoks. Cyberpunk 2077 przedstawia świat, w którym większość problemów współczesnej cywilizacji tylko się pogłębiła, a mimo to fizyczne nośniki wciąż mają swoje miejsce. Co na to PlayStation?
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