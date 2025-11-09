Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 dołącza do CD Projekt RED. Wiedźmin 4 zyska nowego projektanta zadań

CD Projekt RED wzmocnił swój zespół o niezwykle doświadczonego projektanta z Warhorse Studios — Karela Kolmanna, który wcześniej odpowiadał za kluczowe elementy rozgrywki i narracji w Kingdom Come: Deliverance oraz jego nadchodzącej kontynuacji. Nowy nabytek polskiego studia obejmie stanowisko Senior Quest Designera, co oznacza, że pomoże przy tworzeniu misji do Wiedźmina 4.

Wiedźmin 4 – do zespo łu CD Projekt RED dołącza Karel Kolmann

Kolmann rozpoczął pracę nad pierwszym Kingdom Come: Deliverance jako scenarzysta, a z czasem awansował na lidera zespołu projektantów rozgrywki przy Kingdom Come: Deliverance 2. W Warhorse Studios odpowiadał za tworzenie angażujących zadań fabularnych, rozwój postaci oraz realistyczne podejście do świata przedstawionego — elementy, które z pewnością doskonale wpisują się w wizję Wiedźmina 4.

