Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 dołącza do CD Projekt RED. Wiedźmin 4 zyska nowego projektanta zadań

Mikołaj Berlik
2025/11/09 10:00
CD Projekt RED zatrudnił Karela Kolmanna, jednego z liderów zespołu odpowiedzialnego za Kingdom Come: Deliverance 2.

CD Projekt RED wzmocnił swój zespół o niezwykle doświadczonego projektanta z Warhorse Studios — Karela Kolmanna, który wcześniej odpowiadał za kluczowe elementy rozgrywki i narracji w Kingdom Come: Deliverance oraz jego nadchodzącej kontynuacji. Nowy nabytek polskiego studia obejmie stanowisko Senior Quest Designera, co oznacza, że pomoże przy tworzeniu misji do Wiedźmina 4.

Wiedźmin 4 – do zespołu CD Projekt RED dołącza Karel Kolmann

Kolmann rozpoczął pracę nad pierwszym Kingdom Come: Deliverance jako scenarzysta, a z czasem awansował na lidera zespołu projektantów rozgrywki przy Kingdom Come: Deliverance 2. W Warhorse Studios odpowiadał za tworzenie angażujących zadań fabularnych, rozwój postaci oraz realistyczne podejście do świata przedstawionego — elementy, które z pewnością doskonale wpisują się w wizję Wiedźmina 4.

Współpraca z tak doświadczonym twórcą może pomóc CD Projekt RED w zaprojektowaniu bardziej dynamicznych i nieliniowych questów, z których słynie seria o Geralcie. To również sygnał, że polskie studio stawia na rozwój narracji i rozgrywki w nowym kierunku, wykorzystując doświadczenia z realistycznych gier osadzonych w średniowiecznym klimacie.

Choć Kolmann nie potwierdził jeszcze oficjalnie, nad którym projektem będzie pracował, wszystko wskazuje na to, że jego rola związana jest właśnie z nową grą z uniwersum Wiedźmina, nad którą zespół CDPR pracuje od kilku lat. Studio nie wyklucza jednak, że część jego wiedzy zostanie wykorzystana również przy Cyberpunku 2, który znajduje się na wcześniejszym etapie produkcji.

Przypomnijmy, że Wiedźmin 4 zmierza na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Mikołaj Berlik
