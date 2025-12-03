Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z twórców Baldur's Gate 3 rzuca kością i wskakuje do CD Projekt Red. Wiedźmin 4 może na tym tylko zyskać

Jakub Piwoński
2025/12/03 15:30
O tym transferze będzie w branży głośno.

Fani RPG, przygotujcie się na emocje – Felix Pedulla, starszy programista odpowiedzialny za filmowe przerywniki w uwielbianym Baldur's Gate 3, właśnie ogłosił, że opuszcza studio Larian i dołącza do CD Projekt Red – twórców Wiedźmina 4 i Cyberpunka 2077. O tym transferze będzie w branży głośno.

Wiedźmin 4
Wiedźmin 4

Z Baldur's Gate 3 do Wiedźmina 4

Pedulla spędził w Larian sześć lat, nazywając swoją pracę „niesamowitą” i „naprawdę szaloną” przygodą. Na LinkedIn podziękował wszystkim współpracownikom i przyznał, że razem tworzyli „prawdziwą magię”. Teraz jednak czas zamienić kości z Wrót Baldura na… polską stal.

Czas wziąć się do pracy i stworzyć epickie przerywniki filmowe” – napisał Pedulla, sugerując, że Wiedźmin 4 może zyskać jeszcze bardziej kinowe i wciągające sekwencje fabularne. Choć nie ujawnił, nad którą grą konkretnie będzie pracował, fani mogą śmiało obstawiać, że jego talent trafi do przygody Ciri w nadchodzącym Wiedźminie 4.

Gdy jedna przygoda dobiega końca, zaczyna się kolejna! Z ogromną radością ogłaszam, że dołączam do legendarnego zespołu CD Projekt Red jako starszy projektant przerywników filmowych! Możliwość pracy w jednym z najbardziej ambitnych studiów w branży to spełnienie marzeń.

To nie jedyny powiew nowego talentu w CDPR. Niedawno informowaliśmy o tym, że studio zostało zasilone przez 50 nowych deweloperów. Dołączyły m.in. osoby odpowiedzialne za Kingdom Come: Deliverance 2, co tylko podgrzewa oczekiwania wobec nowej gry o Wiedźminie.

Przypomnijmy, że pierwszy zwiastun Wiedźmina 4 zadebiutował podczas The Game Awards, a w czerwcu mogliśmy zobaczyć demo technologiczne prezentujące potencjał gry i północne scenerie świata Geralta. Teraz, z Felixem Pedullą na pokładzie, możemy spodziewać się jeszcze bardziej spektakularnych filmowych momentów, które sprawią, że świat Wiedźmina ożyje w zupełnie nowym wymiarze.

Źródło:https://www.eurogamer.net/senior-baldurs-gate-3-developer-rolls-dice-and-joins-the-witcher-4-studio-cd-projekt-red

Tagi:

News
RPG
Wiedźmin 4
Baldur's Gate 3
CD Projekt RED
Larian Studios
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

