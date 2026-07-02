Multiplayer do Wiedźmina 3 coraz lepszy. Jest system drużyn i synchronizacja wyborów

Wiedźmini z natury nie byli raczej istotami specjalnie towarzyskimi i wybierali samotne życie na szlaku. Ale po co byś samotnym, jeżeli można nie?

Marzyliście kiedykolwiek, by przejść Wiedźmina 3: Dziki Gon w towarzystwie? Nawet jeżeli nie, to nie szkodzi – i tak rzućcie okiem.

Nawet leszy d**a, kiedy Geraltów kupa

O modyfikacji Witcher Online pisaliśmy już w styczniu – również przy okazji afery z płatnym modem VR. Potem temat wrócił w kwietniu za sprawą aktualizacji i z tego samego powodu piszemy o sieciowym trybie do Wiedźmina 3 i tym razem. Projekt zaledwie 2 tygodnie po premierze wersji 3.0 otrzymał wersję 4.0. Ta wprowadza wiele ważnych zmian, w tym system drużyn. Dzięki niemu możemy teraz utworzyć ze swoimi kompanami wspólną ekipę, której wszyscy członkowie będą widoczni w naszym HUD-zie. Jednocześnie w obrębie grupy zsynchronizujemy czas, pogodę oraz wybory dialogowe w przerywnikach filmowych – tych ostatnich dokonywać będzie lider naszego party.