Zaloguj się lub Zarejestruj

Multiplayer do Wiedźmina 3 coraz lepszy. Jest system drużyn i synchronizacja wyborów

Maciej Petryszyn
2026/07/02 12:20
0
0

Wiedźmini z natury nie byli raczej istotami specjalnie towarzyskimi i wybierali samotne życie na szlaku. Ale po co byś samotnym, jeżeli można nie?

Marzyliście kiedykolwiek, by przejść Wiedźmina 3: Dziki Gon w towarzystwie? Nawet jeżeli nie, to nie szkodzi – i tak rzućcie okiem.

Witcher Online
Witcher Online

Nawet leszy d**a, kiedy Geraltów kupa

O modyfikacji Witcher Online pisaliśmy już w styczniu – również przy okazji afery z płatnym modem VR. Potem temat wrócił w kwietniu za sprawą aktualizacji i z tego samego powodu piszemy o sieciowym trybie do Wiedźmina 3 i tym razem. Projekt zaledwie 2 tygodnie po premierze wersji 3.0 otrzymał wersję 4.0. Ta wprowadza wiele ważnych zmian, w tym system drużyn. Dzięki niemu możemy teraz utworzyć ze swoimi kompanami wspólną ekipę, której wszyscy członkowie będą widoczni w naszym HUD-zie. Jednocześnie w obrębie grupy zsynchronizujemy czas, pogodę oraz wybory dialogowe w przerywnikach filmowych – tych ostatnich dokonywać będzie lider naszego party.

GramTV przedstawia:

Ponadto każda linijka tekstu wykorzystana w modyfikacji zyskała poprawną lokalizacje, co zapewni lepsze wsparcie dla różnych tłumaczeń. Zsynchronizowane mają być również barwienia pancerzy. Dodatkowo twórcy Witcher Online pochylili się nad kilkoma błędami, np. tym, który uniemożliwiał zabawę przez zbyt dużą liczbę innych zainstalowanych modyfikacji. Przeszłością mają być też kłopoty z wyrzucaniem poza mapę czy też synchronizacją umiejętności Rozpłatanie. Warto przypomnieć, że wcześniejszy update, 3.0, dodał do Wiedźmina 3 pełną synchronizację pojedynków w Gwinta – niczym w samodzielnej wersji karcianki, której wsparcie CD Projekt RED zakończył w 2023 roku.

Przypomnijmy, że również CD Projekt RED pracuje nad swoim sieciowym Wiedźminem. Mowa tutaj o Projekcie Sirius, który od niedawna może liczyć na wsparcie scenarzysty od Destiny 2. Jakby tego było mało, pojawiły się plotki o kooperacyjnej mobilnej produkcji, za którą może odpowiadać Scopely.

Źródło:https://wccftech.com/the-witcher-3-online-mod-party-system-cutscene-sync/

Tagi:

News
CD Projekt RED
multiplayer
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
mody
mod
modyfikacje
modding
modderzy
gra sieciowa
Multiplayer Mod
gra wieloosobowa
Witcher Online
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112