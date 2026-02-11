Pracował nad Mass Effectem. Teraz dołącza do CD Projekt RED jako dyrektor ds. AI

Co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych wzmocnieniach, których doznaje CD Projekt RED. Nie inaczej jest i tym razem.
Do polskiego studia dołączył bowiem kolejny doświadczony deweloper. Aczkolwiek jego stanowisko może wzbudzać pewne kontrowersje.
Współtwórca trzech części Mass Effecta dołącza do CD Projekt RED
Nowym pracownikiem CD Projekt RED został Dorian Kieken. Kanadyjczyk ma za sobą m.in. 8-letni pobyt w legendarnym BioWare, gdzie pracował nad Mass Effectem 2, 3 oraz Andromedą. Firmę opuścił pod koniec 2015 roku i jakiś czas później związał się z zajmującą się tematyką sztucznej inteligencji firmą AI Redefined. Co istotne, również w CDPR odpowiadać będzie on za kwestię AI.
W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Kieken nie krył zadowolenia:
Po 8 latach tworzenia pamiętanych RPG-ów w BioWare i 8 latach budowy nowatorskich rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją w AI Redefined przyszedł wreszcie czas, by zebrać to wszystko razem. To w ramach mojej nowej roli w CDPR jako dyrektor do spraw AI. Będę odpowiedzialny za wizję oraz strategię firmy w kwestii AI. Jestem bardzo podekscytowany!
GramTV przedstawia:
Co zatem będzie robić dyrektor ds. AI? W opisie w serwisie LinkedIn możemy wyczytać, że do jego zadań należeć będzie “wykorzystywanie najlepszych rozwiązań związanych z uczeniem maszynowym do tworzenia rewolucyjnych RPG-ów”. Nie da się jednak ukryć, że samo wspomnienie o sztucznej inteligencji w gamedevie to temat dość delikatny, generujący sporo kontrowersji.
