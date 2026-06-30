Branża gier "imploduje"? Paweł Sasko przypomina, że mimo wszystko CD Projekt RED nadal rekrutuje

Sasko zwrócił z jednej strony uwagę na nie najlepszą prezencję branży, a z drugiej na oferty w biurach w Europie i Ameryce Północnej:
Czasami mam wrażenie, że nasza branża imploduje — zespoły i projekty gier są likwidowane co drugi dzień, do tego stopnia, że trudno za tym nadążyć.
My mamy to szczęście, że wciąż rekrutujemy, do wszystkich naszych gier, w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Rzućcie okiem, moi drodzy!
GramTV przedstawia:
Oczywiście CD Projekt RED nigdy nie był wolny od zwolnień. Wszak w połowie 2023 roku i tam zmniejszono liczbę pracowników o około 100 osób. Obecnie jednak wydaje się, że REDZI mają ręce pełne roboty. Wszak pod okiem firmy powstają Cyberpunk 2, Wiedźmin 4 oraz Wiedźmin 1 Remake, a także rozszerzenie do Wiedźmina 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości. Na dodatek gdzieś w tle przewija się temat sieciowego Wiedźmin Sirius, która to produkcja otrzymała kilka tygodni temu nowego głównego scenarzystę.