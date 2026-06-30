Branża gier "imploduje"? Paweł Sasko przypomina, że mimo wszystko CD Projekt RED nadal rekrutuje

Dotarliśmy do momentu, gdy dosłownie co chwilę jesteśmy bombardowani informacjami o zwolnieniach. To powoduje, że obraz branży nie wygląda najlepiej.

Czy to tylko wrażenie? Czy może naprawdę dzieje się coś niepokojącego?

CD Projekt RED szansą dla zwolnionych deweloperów?

Z jednej strony jest Ubisoft, który po zamknięciu kolejnych studiów stoi przed widmem następnego strajku. Z drugiej jest Electronic Arts, które decyzję o zwolnieniach "potrzebami fanów". Natomiast z trzeciej mamy należące do Sony Bungie – tam po zakończeniu wsparcia dla Destiny 2 doszło do redukcji etatów, znaczącej według plotek. Nie wygląda to więc zbyt dobrze. Do tego stopnia, że na temat obecnej sytuacji w branży wypowiedział się Paweł Sasko, zastępca reżysera gry Cyberpunk 2. Wieloletni pracownik CD Projekt RED ze współczuciem wypowiedział się o kolegach z branży, sugerując, że… niektórzy z nich mogą znaleźć kolejny dom u REDÓW.