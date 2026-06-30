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Branża gier "imploduje"? Paweł Sasko przypomina, że mimo wszystko CD Projekt RED nadal rekrutuje

Maciej Petryszyn
2026/06/30 19:30
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Dotarliśmy do momentu, gdy dosłownie co chwilę jesteśmy bombardowani informacjami o zwolnieniach. To powoduje, że obraz branży nie wygląda najlepiej.

Czy to tylko wrażenie? Czy może naprawdę dzieje się coś niepokojącego?

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

CD Projekt RED szansą dla zwolnionych deweloperów?

Z jednej strony jest Ubisoft, który po zamknięciu kolejnych studiów stoi przed widmem następnego strajku. Z drugiej jest Electronic Arts, które decyzję o zwolnieniach "potrzebami fanów". Natomiast z trzeciej mamy należące do Sony Bungie – tam po zakończeniu wsparcia dla Destiny 2 doszło do redukcji etatów, znaczącej według plotek. Nie wygląda to więc zbyt dobrze. Do tego stopnia, że na temat obecnej sytuacji w branży wypowiedział się Paweł Sasko, zastępca reżysera gry Cyberpunk 2. Wieloletni pracownik CD Projekt RED ze współczuciem wypowiedział się o kolegach z branży, sugerując, że… niektórzy z nich mogą znaleźć kolejny dom u REDÓW.

Sasko zwrócił z jednej strony uwagę na nie najlepszą prezencję branży, a z drugiej na oferty w biurach w Europie i Ameryce Północnej:

Czasami mam wrażenie, że nasza branża imploduje — zespoły i projekty gier są likwidowane co drugi dzień, do tego stopnia, że trudno za tym nadążyć.

My mamy to szczęście, że wciąż rekrutujemy, do wszystkich naszych gier, w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Rzućcie okiem, moi drodzy!

GramTV przedstawia:

Oczywiście CD Projekt RED nigdy nie był wolny od zwolnień. Wszak w połowie 2023 roku i tam zmniejszono liczbę pracowników o około 100 osób. Obecnie jednak wydaje się, że REDZI mają ręce pełne roboty. Wszak pod okiem firmy powstają Cyberpunk 2, Wiedźmin 4 oraz Wiedźmin 1 Remake, a także rozszerzenie do Wiedźmina 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości. Na dodatek gdzieś w tle przewija się temat sieciowego Wiedźmin Sirius, która to produkcja otrzymała kilka tygodni temu nowego głównego scenarzystę.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://tech4gamers.com/cyberpunk-2-lead-industry-is-imploding/

Tagi:

News
CD Projekt RED
CD Projekt
oferta
zwolnienia
oferta pracy
Paweł Sasko
oferty pracy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:02

Jak Obsidian robił skopane Avowed, to rasistowski dyrektor artystyczny Matt Hansen pisał że chciał wkurzyć Elona Muska swoją grą i nie może uwierzyć że mu się udało, a krytyków zaimków w grze nazywał "sickos". "Poczekaj aż zobaczysz default, ty żałosny gnoju" - sobie pisał na Bluesky. 

Albo pamiętacie wszystkie wypowiedzi tych ludzi od Sweet Baby Inc? 

Dowcip polega na tym że do branży gier przedostali się aktywiści i ludzie których bardziej interesuje polityka niż branża rozrywkowa i zaczęli ewangelizować, wyśmiewać, gadać z góry do graczy i mówić wszystkim że mają złe poglądy. 

Jak EA broniło tego swojego trailera z Battlefield 5 i decyzji w tej grze to robili sobie party na których się śmiali z krytyki online. A exec z EA, Patrick Söderlund, nazwał krytyków "niewykształconymi" i powiedział że "macie dwie opcje: albo to zaakceptujcie albo nie kupujcie gry. Pasuje mi jedno i drugie".

I spoko. Mogą mieć swoje poglądy. Tylko czego Ci ludzie nie zrozumieli to fakt że pracują dla korporacji które mają gdzieś ich poglądy. Korporacje wspierają te poglądy bo to pretekst by blokować wypowiedzi które im się nie podobają. I robią to tylko tam gdzie mogą trochę zarobić na tych ludziach. Ktoś z Was widział Ubisoft, EA albo CDPR wrzucający tęczowe flagi na bliskim wschodzie? Disney który tak ostro walczy niby z rasizmem wymazywał Boyegę z plakatów w Chinach tylko z uwagi na jego kolor skóry. Dla zysku. Tyle są warte te poglądy dla tych korporacji. Ot ekstra kanał by sprzedać frajerom coś czego nie potrzebują. 

Czego też nie rozumieją to fakt że mogą wkurzać Elona Muska, mogą wkurzać przeciętnego Kowalskiego, mogą udawać wyższość moralną, mogą udawać że są dobrzy i cnotliwi tak długo jak ich to nic nie kosztuje ale na koniec dnia jeżeli tak robią to nie powinni oczekiwać że ludzie których wkurzają dadzą im pieniądze. 

Bo na koniec co się stało? Ludzie nie dali im pieniędzy. A korporacje które to wszystko tolerowały wyrzuciły ich na zbity pysk jak tylko sprzedaż nie szła bo dla nich nigdy nie były ważne poglądy tych ludzi tylko pieniądze które mogły przynieść. Bo o nic więcej nigdy nie chodziło.

Kto przetrwa? Przetrwają Ci co po prostu będą robić dobrą rozrywkę dla danych grup albo wszystkich. Ci co potrafią okazywać sobie wzajemny szacunek wiedząc że mają prace dlatego że ktoś wydaje ciężko zarobione pieniądze na rozrywkę którą tworzą i wypada okazać minimum szacunku a przynajmniej udawać. 

Bo realia są takie że np. taki Cyberpunk 2077 czy Baldur's Gate 3 czy nawet Kingdom Come 2 które bardzo chwalę mają albo zaimki, albo wątki homo, albo wątki związane z transami albo wszystko na raz i ci sami gracze którzy niby są okropni nie czepiają się ich tak bardzo a gry sprzedają się bardzo dobrze bo studia które robiły te gry miały dorosłe podejście do klientów czyli graczy jak również poruszyły te tematy dość dobrze. To były po prostu elementy w dobrych grach dla tych których to interesuje. 

A ci co są zwalniani? Cóż, może są dobrzy ludzie wśród nich ale niestety kiedy jakiś wariat usilnie wierci dziurę w kadłubie statku to utoniesz razem z nim jeżeli nie wyrzucisz go wystarczająco szybko za burtę.




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