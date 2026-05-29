Zaskakująca decyzja w temacie Wiedźmina 4. Gracze nie będą zadowoleni

Tymczasem kolejna odsłona wiedźmińskiego cyklu nadal powstaje. I właśnie padła w jej temacie deklaracja, która może niektórych zasmucić.

Wiedźmin 4 nie dostanie dodatków

Tuż po ogłoszeniu, iż Wiedźmin 3: Dziki Gon dostanie wyczekiwane trzecie rozszerzenie, CD Projekt RED zabrał głos w sprawie rozszerzeń do Wiedźmina 4. I tutaj szok, bo okazuje się, że pierwsza część trylogii Ciri, według obecnych planów samego studia, nie otrzyma żadnych dodatków. Nie oznacza to oczywiście całkowitego braku popremierowej zawartości, bo przecież ta być może będzie dodawana w ramach małych pakietów. Na ten moment nie ma jednak mowy o nowych przygodach o rozmiarach Serc z Kamienia lub też Krwi i Wina. Ani nawet nadchodzących Pieśni Przeszłości, które skalą mają dorównywać drugiemu z dodatków.