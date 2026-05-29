Zaskakująca decyzja w temacie Wiedźmina 4. Gracze nie będą zadowoleni

Z uwagi na zapowiedź nowego dodatku uwaga graczy została odsunięta od Wiedźmina 4. I wróciła do Wiedźmina 3.
Tymczasem kolejna odsłona wiedźmińskiego cyklu nadal powstaje. I właśnie padła w jej temacie deklaracja, która może niektórych zasmucić.
Wiedźmin 4 nie dostanie dodatków
Tuż po ogłoszeniu, iż Wiedźmin 3: Dziki Gon dostanie wyczekiwane trzecie rozszerzenie, CD Projekt RED zabrał głos w sprawie rozszerzeń do Wiedźmina 4. I tutaj szok, bo okazuje się, że pierwsza część trylogii Ciri, według obecnych planów samego studia, nie otrzyma żadnych dodatków. Nie oznacza to oczywiście całkowitego braku popremierowej zawartości, bo przecież ta być może będzie dodawana w ramach małych pakietów. Na ten moment nie ma jednak mowy o nowych przygodach o rozmiarach Serc z Kamienia lub też Krwi i Wina. Ani nawet nadchodzących Pieśni Przeszłości, które skalą mają dorównywać drugiemu z dodatków.
CEO CD Projektu, Michał Nowakowski, ujawnił to podczas prezentacji raportu finansowego firmy:
Jak wspomniano w pytaniu, plany są dość ambitne. Konkretnie, chodzi o wydanie trzech gier z uniwersum Wiedźmina w okresie sześciu lat. Mówiąc zupełnie szczerze, byłoby dla nas trudne dodanie rozszerzenia do nadchodzącej trylogii. W tym miejscu się znajdujemy tu i teraz, jeśli chodzi o tę konkretną kwestię.
Wygląda więc na to, że Pieśni Przeszłości będą ostatnimi, przynajmniej na jakiś czas, rozszerzeniem wydanym przez CD Projekt RED. Dla fanów może to być o tyle rozczarowujące, że wydawane w ostatnich latach dodatki spotykały się z naprawdę dobrym odbiorem. Tyczy się to zarówno Serc z Kamienia oraz Krwi i Wina do Wiedźmina 3: Dziki Gon, jak i Widma Wolności do Cyberpunka 2077. Teraz jednak polskie studio zamierza położyć większy nacisk na to, by przyspieszyć cały cykl produkcyjny nowej trylogii. Pozostaje więc mieć nadzieję, że zawartość przekazana nam w Wiedźminie 4 zrekompensuje nam brak dużych fabularnych DLC.