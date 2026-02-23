Wiedźmin 4 z nowym nabytkiem. Wcześniej pracowała przy Clair Obscur: Expedition 33

Co jakiś czas pojawiają się informacje na temat wzmocnień, jakich doznaje CD Projekt RED. Nie inaczej jest i tym razem.

Ekipa tworząca grę Wiedźmin 4 wzbogaciła się o kolejne ciekawe nazwisko. Nazwisko, które widniało w napisach końcowych jednej z najlepszych gier ubiegłego roku. Od Clair Obscur: Expedition 33 do Wiedźmina 4 Nową pracownicą CD Projekt RED została Lucie Hennet. Ta wcześniej przez niespełna 2 lata współpracowała z Sandfall Interactive jako Cinematic Animator – najpierw jako stażystka, a potem już jako pełnoprawny pracownik. Brała ona więc udział w pracach nad hitem 2025 roku, Clair Obscur: Expedition 33.

W tej samej roli Hennet będzie również działać u REDÓW. Co prawda nie zostało to nigdzie oficjalnie zakomunikowane, ale czujni członkowie społeczności wyłapali odpowiednie zmiany w profilu deweloperki w serwisie LinkedIn. Biorąc pod uwagę liczbę nagród, jakie Clair Obscur zgarnęło za swoją stronę wizualną, można spokojnie przyjąć, iż dla twórców nowego Wiedźmina będzie to znaczący dodatek.

GramTV przedstawia:

Zresztą nie pierwszy. Od pewnego czasu regularnie docierają do nas informacje o kolejnych twórcach, którzy zasilają szeregi CD Projekt RED. Niedawno jako dyrektor do spraw AI do studia zawitał Dorian Kieken, który wcześniej współtworzył trzy części Mass Effecta. Wcześniej podobną drogę przeszli Felix Pedulla, starszy programista Larian, który współtworzył filmowe przerywniki w Baldur's Gate 3 oraz Russell Brower, związany w przeszłości z Blizzardem trzykrotny laureat Emmy. Tak więc Wiedźmin 4 się tworzy, chociaż CD Projekt RED wciąż nie jest w stanie podać nam daty premiery. Wiemy jedynie, że gra najwcześniej ukaże się dopiero w 2027 roku. Przypomnijmy, że tym razem bohaterem gry nie będzie protagonista growej trylogii, Geralt, ja jego protegowana, Ciri. Gra działać będzie na silniku Unreal Engine 5.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

