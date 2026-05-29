Już ponad pół tysiąca osób pracuje nad Wiedźminem 4. Rośnie też ekipa Cyberpunka 2

Maciej Petryszyn
2026/05/29 20:50
Przy okazji ostatnich publikacji CD Projekt RED odkrył przed nami nowe informacje na temat powstających produkcji. Co więc wiemy?

Ano ujawniono nam obecną dystrybucję deweloperów pomiędzy projektami. Widać więc, na co studio kładzie główny nacisk.

Wiedźmin 4
Pół tysiąca osób pracuje nad Wiedźminem 4

Zaprezentowane przez REDÓW liczby porównują stan pomiędzy lutym a kwietniem tego roku. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to większa o 44 liczba deweloperów. W ten sposób CD Projekt powoli zbliża się do okrągłego 1 tysiąca zaangażowanych w gry twórców. Największa liczba działa oczywiście w obrębie Wiedźmina 4 i widać tempo produkcji wzrasta. Liczba pracowników pracujących właśnie przy nadchodzącym tytule z Ciri w roli głównej przekroczyła pół tysiąca i osiągnęła 513 osób. Dla porównania w lutym było to 499 ludzi, mowa zatem o wzroście o 14 deweloperów. Niemniej nie tylko w tym segmencie mamy skok w górę.

Powoli zaczyna coś dziać się w obrębie Cyberpunka 2. Tam doszło do skoku ze 149 do 163 deweloperów. To kolejny znak, że CD Projekt RED coraz poważniej myśli o kontynuacji Cyberpunka 2077. Wszak dopiero co studio szukało pracowników współtworzących fabułę. Dodatkowo 12 kolejnych twórców dołączyło do Projektu Sirius, który w praktyce ma być sieciowym Wiedźminem. Jedynym wyjątkiem jest tutaj tajemniczy Projekt Hadar, od którego odciągnięto 2 osoby. Na koniec trzeba też wspomnieć, że 4 ludzi zaangażowano w ramach tzw. shared services, czyli zadań lokalizacyjnych, motion capture itp.

Co ciekawe, sam CD Projekt RED przyznał, że planuje wypuścić całą nową trylogię Wiedźmina na przestrzeni zaledwie 6 lat. Dla porównania trylogia Geralta trafiła na rynek w trakcie 8 lat. Z drugiej strony ogłoszono, że raczej nie mamy co spodziewać się rozszerzeń dla nadchodzących przygód Ciri.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 22:17

A no, jeżeli mają ustandardyzowany silnik, który wspiera korporacja, ekipę, która go zna, i zbudują technologię pod W4, to pytanie, co tak naprawdę trzeba będzie robić pod W5, jeżeli chodzi o technologię? Obstawiam, że bardzo dużo da się re-użyć. Więc będzie więcej dostosowywania i rozbudowywania, jak budowanie od zera, co teraz muszą robić. 

Nie byłby to pierwszy raz. Hitman 2016. Sequel miał zawartość jedynki. Trojka miała zawartość jedynki i dwójki. Można przejść całą kampanię. 

Warhammer Total War zrobił coś podobnego. Eternal Empire łączy zawartość 3 gier. 




