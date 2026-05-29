Już ponad pół tysiąca osób pracuje nad Wiedźminem 4. Rośnie też ekipa Cyberpunka 2

Przy okazji ostatnich publikacji CD Projekt RED odkrył przed nami nowe informacje na temat powstających produkcji. Co więc wiemy?

Ano ujawniono nam obecną dystrybucję deweloperów pomiędzy projektami. Widać więc, na co studio kładzie główny nacisk.

Pół tysiąca osób pracuje nad Wiedźminem 4

Zaprezentowane przez REDÓW liczby porównują stan pomiędzy lutym a kwietniem tego roku. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to większa o 44 liczba deweloperów. W ten sposób CD Projekt powoli zbliża się do okrągłego 1 tysiąca zaangażowanych w gry twórców. Największa liczba działa oczywiście w obrębie Wiedźmina 4 i widać tempo produkcji wzrasta. Liczba pracowników pracujących właśnie przy nadchodzącym tytule z Ciri w roli głównej przekroczyła pół tysiąca i osiągnęła 513 osób. Dla porównania w lutym było to 499 ludzi, mowa zatem o wzroście o 14 deweloperów. Niemniej nie tylko w tym segmencie mamy skok w górę.