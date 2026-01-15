Trzykrotny laureat Emmy dołącza do prac nad Wiedźminem 4

Po tym, jak na State of Unreal 2025 zaprezentowano demo technologiczne nadchodzącego Wiedźmina, w temacie gry zapanowała pewna cisza. Nie oznacza to jednak, że nic się nie dzieje.

Wręcz przeciwnie. Wygląda bowiem na to, że szeregi CD Projekt RED zasiliła ciekawa persona. Taka, mogąca nawet pochwalić się najważniejszymi wyróżnieniami w swojej branży. Twórcy Wiedźmina 4 wzmocnieni trzykrotnym laureatem nagród Emmy Użytkownicy Reddita zauważyli bowiem, że Russell Brower ogłosił, iż w styczniu 2026 dołączył do CD Projekt RED jako reżyser dźwięku. Nie była to informacja jakoś szczególnie chroniona, bo Amerykanin dodał ten wpis do swojego CV w serwisie Linkedin. Tym samym zespół ludzi pracujących nad Wiedźminem 4 doznał naprawdę znaczącego wzmocnienia ze strony człowieka, który jest jednym z najlepszych w swojej dziedzinie.

Dość powiedzieć, że Brower przez 12 lat współpracował z Blizzardem, wraz z którym pracował m.in. nad Diablo III czy też dodatkami do StarCrafta II i World of Warcraft. Niemniej latem 2017 roku opuścił kalifornijskiego giganta i od tego czasu kompozytor, który w przeszłości działał także w Disneyu, działał jako freelancer. Aż do teraz, gdy ponownie znalazł stabilizację w CD Projekcie, gdzie, jak sam zaznaczył na Linkedinie, zatrudniony jest na pełny etat.

Przy tym wszystkim nie można pominąć faktu, że Amerykanin to trzykrotny laureat prestiżowych nagród Emmy za “wybitny montaż dźwięku”. Po raz pierwszy wyróżnienie to otrzymał on w 1990 roku za pracę przy filmie Challenger. Dwa lata później kolejna statuetka wpadła na jego konto za Powrót do przyszłości, a w 1996 roku doceniona została także warstwa dźwiękowa Batman: The Animated Series. Sam Wiedźmin 4 pozostaje w produkcji i na ten moment data premiery gry nie jest znana. Sami pracownicy CD Projekt RED zapewniali, iż tytułu nie mamy co spodziewać się przed 2027 rokiem. Wiemy też, że tym razem główną postacią będzie nie znany z growej trylogii oraz książkowego pierwowzoru Geralt, a jego protegowana, Ciri. Całość działać będzie na silniku Unreal Engine 5.

Maciej Petryszyn


