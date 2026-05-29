Nowa trylogia Wiedźmina w 6 lat. CD Projekt zamierza zwiększyć tempo

O CD Projekt RED mówi się obecnie dużo. I nic dziwnego, bo też polska firma ma nam naprawdę dużo do zakomunikowania.

Tym razem zaprezentowano nam niezwykle ambitne plany względem kolejnej trylogii. Ta powstać miałaby szybciej niż poprzednie trzy odsłony cyklu. Trylogia Ciri ma powstać w 6 lat Podczas ostatniego sprawozdania finansowego CD Projekt RED włodarze firmy odpowiadali na kilka kluczowych pytań, dotyczących również marek zarządzanych przez studio. I w tym miejscu padła interesująca deklaracja. Okazuje się bowiem, że polska firma chce, by kolejna trylogia Wiedźmina, tym razem poświęcona postaci Ciri ukazała się jeszcze szybciej niż miało to miejsce w przypadku trylogii Geralta. Z jednej strony takie tempo może dziwić. Z drugiej zaś warto pamiętać, że dziś REDZI mają o wiele większe moce przerobowe i możliwości finansowe niż tak naprawdę kiedykolwiek wcześniej. A na dodatek, dzięki przesiadce na Unreal Engine 5, nie będą musieli już skupiać się na pracach nad silnikiem.

O tempie prac nad następnymi trzema częściami opowiedział CEO CD Projektu, Michał Nowakowski: Te plany są dość ambitne. Konkretnie, chodzi o wydanie trzech gier z uniwersum Wiedźmina w okresie sześciu lat.

GramTV przedstawia:

Dla porównania – pomiędzy Wiedźminem a Wiedźminem 3: Dziki Gon minęło 8 lat. W praktyce oznacza to, że REDZI chcą o 2 lata skrócić okres wypuszczenia na rynek kolejnej trylogii. Czy jest to możliwe? Na papierze jak najbardziej tak. Wszak to nadchodzący Wiedźmin 4 w teorii powinien być najbardziej wymagający z uwagi na konieczność przesiadki na nowy silnik i dostosowanie wszystkiego tak, by działało na nim jak najlepiej. Kolejne dwie produkcje będą miały zaś już podstawy, na bazie których będzie można pracować. Tymczasem pierwszy Wiedźmin powstawał na przestarzałej Aurorze, podczas gdy 2: Zabójcy Królów oraz 3: Dziki Gon hulały na autorskim REDengine, który trzeba było jednak równolegle rozwijać na własną rękę. Nie tylko nowy dodatek do Wiedźmina 3. CD Projekt Red pracuje nad 3 niezapowiedzianymi projektami

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

