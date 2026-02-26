Here we go. CD Projekt aktywny transferowo niczym Widzew

W ostatnich tygodniach w świecie piłki nożnej wiele mówiło się o transferowych poczynaniach Widzewa Łódź. Najwyraźniej CD Projekt RED pozazdrościł łódzkiemu klubowi tego rozgłosu.
Od pewnego czasu również w przypadku REDÓW regularnie otrzymujemy informacje o kolejnych transferach. Nie inaczej jest i tym razem.
Wiedźmin 4 zyskał nową producentkę
Szeregi CD Projekt RED zasiliła bowiem Alice Severová. Czeszka wcześniej przez 3 i pół roku współpracowała z Warhorse Studios, gdzie była producentką Kingdom Come: Deliverance 2. Następnie zasiliła ona szeregi Funcom, gdzie również została producentką, tym razem gry Dune: Awakening. Teraz zaś w tej samej roli działać będzie przy powstającym Wiedźminie 4.
Informację o swoim zatrudnieniu za pośrednictwem serwisu LinkedIn podała sama Severová:
Uznałam, że dziś jest dobry dzień, by wreszcie podzielić się pewną świetną informacją. Dołączyłam do CD PROJEKT RED jako producentka Wiedźmina 4! Ten projekt jest bardzo bliski mojemu sercu i jestem do głębi wdzięczna za szansę, by być jego częścią.
Jak zostało wspomniane, to kolejny mocny transfer CD Projektu w trakcie prac nad nowym Wiedźminem. W ostatnich miesiącach pracownikami polskiego studia zostali również Felix Pedulla z Larian Studios, Dorian Kieken, którzy w przeszłości pracował nad 3 częściami Mass Effecta, a także związany kiedyś z Blizzardem laureat Emmy, Russell Brower. Kilka dni temu potwierdzono też angaż Lucie Hennet, która w Sandfall Interactive działała przy Clair Obscur: Expedition 33.
