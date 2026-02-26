Zaloguj się lub Zarejestruj

Here we go. CD Projekt aktywny transferowo niczym Widzew

Maciej Petryszyn
2026/02/26 10:00
0
0

W ostatnich tygodniach w świecie piłki nożnej wiele mówiło się o transferowych poczynaniach Widzewa Łódź. Najwyraźniej CD Projekt RED pozazdrościł łódzkiemu klubowi tego rozgłosu.

Od pewnego czasu również w przypadku REDÓW regularnie otrzymujemy informacje o kolejnych transferach. Nie inaczej jest i tym razem.

Wiedźmin 4
Wiedźmin 4

Wiedźmin 4 zyskał nową producentkę

Szeregi CD Projekt RED zasiliła bowiem Alice Severová. Czeszka wcześniej przez 3 i pół roku współpracowała z Warhorse Studios, gdzie była producentką Kingdom Come: Deliverance 2. Następnie zasiliła ona szeregi Funcom, gdzie również została producentką, tym razem gry Dune: Awakening. Teraz zaś w tej samej roli działać będzie przy powstającym Wiedźminie 4.

Informację o swoim zatrudnieniu za pośrednictwem serwisu LinkedIn podała sama Severová:

Uznałam, że dziś jest dobry dzień, by wreszcie podzielić się pewną świetną informacją. Dołączyłam do CD PROJEKT RED jako producentka Wiedźmina 4! Ten projekt jest bardzo bliski mojemu sercu i jestem do głębi wdzięczna za szansę, by być jego częścią.

GramTV przedstawia:

Jak zostało wspomniane, to kolejny mocny transfer CD Projektu w trakcie prac nad nowym Wiedźminem. W ostatnich miesiącach pracownikami polskiego studia zostali również Felix Pedulla z Larian Studios, Dorian Kieken, którzy w przeszłości pracował nad 3 częściami Mass Effecta, a także związany kiedyś z Blizzardem laureat Emmy, Russell Brower. Kilka dni temu potwierdzono też angaż Lucie Hennet, która w Sandfall Interactive działała przy Clair Obscur: Expedition 33.

Tak więc prace nad grą Wiedźmin 4 trwają, a działająca przy niej ekipa stale powiększa się o kolejne ciekawe nazwiska. To jedynie wzmaga i tak niemałe przecież oczekiwania. Szczególnie, że szacuje się, iż budżet powstającej na silniku Unreal Engine 5 produkcji ma wynieść około 800 milionów dolarów. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy gra się ukaże, aczkolwiek na pewno nie stanie się to przed 2027 rokiem.

Źródło:https://www.linkedin.com/posts/alice-severov%C3%A1-80555a49_i-decided-that-today-is-a-good-day-to-finally-activity-7431376433530343424-0BQC/

Tagi:

News
CD Projekt RED
Wiedźmin
Wiedźmin 4
producent
producenci gier
Wiedźmin IV
Alice Severová
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112