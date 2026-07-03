Cyberpunk 2077 z gigantycznym wynikiem. Night City przyciągnęło już 40 milionów graczy

A na tym się prawdopodobnie nie skończy. Wszak już jesienią Cyberpunk: Edgerunners 2, które może przyczynić się do podbicia sprzedaży.

40 milionów V w Night City

Ale na razie skupmy się na tym, co jest teraz. A jest 40 milionów kopii Cyberpunk 2077, które w trakcie tych 6 lat znalazło swoich nabywców. To daje produkcji CD Projekt RED miejsce w top 19 listy najlepiej sprzedających się gier w historii branży. To wyżej niż np. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls 5: Skyrim czy też Elden Ring. Jednocześnie warto wspomnieć, że poprzedni hit REDÓW, Wiedźmin 3: Dziki Gon z 2015 roku, do osiągnięcia tego samego progu sprzedażowego, potrzebował 1 roku więcej. Obecnie zaś z 65 milionami egzemplarzy na koncie okupuje na rzeczonej liście najlepszych 8. lokatę.