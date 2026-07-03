Cyberpunk 2077 z gigantycznym wynikiem. Night City przyciągnęło już 40 milionów graczy

Ale na razie skupmy się na tym, co jest teraz. A jest 40 milionów kopii Cyberpunk 2077, które w trakcie tych 6 lat znalazło swoich nabywców. To daje produkcji CD Projekt RED miejsce w top 19 listy najlepiej sprzedających się gier w historii branży. To wyżej niż np. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls 5: Skyrim czy też Elden Ring. Jednocześnie warto wspomnieć, że poprzedni hit REDÓW, Wiedźmin 3: Dziki Gon z 2015 roku, do osiągnięcia tego samego progu sprzedażowego, potrzebował 1 roku więcej. Obecnie zaś z 65 milionami egzemplarzy na koncie okupuje na rzeczonej liście najlepszych 8. lokatę.
Wróćmy jednak do Cyberpunka. Co o jego sukcesie powiedział jeden z szefów CD Projektu, Michał Nowakowski?
40 milionów sprzedanych egzemplarzy pokazuje niesamowitą, trwałą siłę Cyberpunka 2077 i jest świadectwem tego, co CD PROJEKT robi najlepiej – tworzenia wysokiej jakości, immersyjnych historii, do których gracze wracają przez lata. To świetny fundament pod nasze nadchodzące projekty w tym uniwersum, w tym anime Cyberpunk: Edgerunners 2, które zadebiutuje tej jesieni.
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