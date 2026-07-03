Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 z gigantycznym wynikiem. Night City przyciągnęło już 40 milionów graczy

Maciej Petryszyn
2026/07/03 19:00
0
0

6 lat po premierze Cyberpunk 2077 osiągnął kolejny ogromny kamień milowy. Hit CD Projekt RED znalazł ogromną liczbę nabywców.

A na tym się prawdopodobnie nie skończy. Wszak już jesienią Cyberpunk: Edgerunners 2, które może przyczynić się do podbicia sprzedaży.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

40 milionów V w Night City

Ale na razie skupmy się na tym, co jest teraz. A jest 40 milionów kopii Cyberpunk 2077, które w trakcie tych 6 lat znalazło swoich nabywców. To daje produkcji CD Projekt RED miejsce w top 19 listy najlepiej sprzedających się gier w historii branży. To wyżej niż np. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls 5: Skyrim czy też Elden Ring. Jednocześnie warto wspomnieć, że poprzedni hit REDÓW, Wiedźmin 3: Dziki Gon z 2015 roku, do osiągnięcia tego samego progu sprzedażowego, potrzebował 1 roku więcej. Obecnie zaś z 65 milionami egzemplarzy na koncie okupuje na rzeczonej liście najlepszych 8. lokatę.

Wróćmy jednak do Cyberpunka. Co o jego sukcesie powiedział jeden z szefów CD Projektu, Michał Nowakowski?

40 milionów sprzedanych egzemplarzy pokazuje niesamowitą, trwałą siłę Cyberpunka 2077 i jest świadectwem tego, co CD PROJEKT robi najlepiej – tworzenia wysokiej jakości, immersyjnych historii, do których gracze wracają przez lata. To świetny fundament pod nasze nadchodzące projekty w tym uniwersum, w tym anime Cyberpunk: Edgerunners 2, które zadebiutuje tej jesieni.

GramTV przedstawia:

Obecnie w CD Projekt RED trwają już działania związane z kontynuacją gry. Dość powiedzieć, że niedawno potwierdzono, iż nad Cyberpunkiem 2 pracuje już 163 osób. Sami REDZI przyznają, że wyciągnęli lekcję z trudnej premiery CP 2077, ale mają też świadomość, iż są tacy, którzy nigdy studiu jej nie wybaczą. Warto też wspomnieć, że fani cyberpunkowego świata powinni wyczekiwać jesieni, bo wtedy swoją premierę będzie mieć Cyberpunk: Edgerunners 2.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
CD Projekt RED
sprzedaż gier
CD Projekt
polskie gry
Cyberpunk 2077
sprzedaż
cyberpunk
sukces
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112