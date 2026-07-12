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Nowa wersja wieloosobowego Wiedźmina 3. Aktualizacja wprowadziła funkcję, na którą gracze czekali

Radosław Krajewski
2026/07/12 17:00
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Witcher Online otrzymało nową wersję.

Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał kolejną aktualizację popularnej modyfikacji Witcher Online, która pozwala przemierzać świat gry wspólnie z innymi graczami. Niedawno informowaliśmy o premierze wersji 4:0, a teraz do sieci trafiła wersja 4.1, która wprowadza nowe miejsca do odpoczynku, poprawki systemu drużynowego oraz rozwiązania kilku problemów technicznych.

Wiedźmin 3 –
Wiedźmin 3 – Witcher Online

Wiedźmin 3 – Witcher Online otrzymał nową wersję z oczekiwaną funkcją

Witcher Online to projekt rozwijany przez moddera działającego pod pseudonimem rejuvenate. Modyfikacja dodaje do gry studia CD Projekt Red funkcje sieciowe, dzięki którym gracze mogą łączyć się z serwerami i wspólnie eksplorować lokacje znane z przygód Geralta.

Mod pozwala również tworzyć własne postacie przy użyciu dodatku Custom Player Characters. Użytkownicy mogą rozmawiać ze sobą na czacie, korzystać z emotek, odgrywać wybrane role oraz spotykać się w karczmach i innych miejscach wyposażonych w funkcję Chill Out.

Co istotne, obecność innych graczy nie uniemożliwia poznania głównej historii. Witcher Online pozwala przejść całą opowieść Geralta i Ciri, od początku aż do zakończenia, jednocześnie dzieląc świat gry ze znajomymi lub przypadkowo poznanymi osobami.

GramTV przedstawia:

Najnowsza aktualizacja nie należy do największych, ale wprowadza kilka przydatnych zmian. W Białym Sadzie oraz Toussaint pojawiły się nowe punkty korzystające z funkcji Chill Out. Zostały one przygotowane tak, aby kilku graczy mogło usiąść obok siebie.

Wersja 4.1 usuwa również błąd związany z pancerzami pochodzącymi z trybu Nowa Gra Plus. Wcześniej wyposażenie mogło być niewidoczne dla graczy, którzy nie korzystali z tego wariantu rozgrywki.

Twórca moda poprawił także zachowanie postaci niezależnych. Część z nich będzie znikać, gdy gracz skorzysta z miejsca odpoczynku znajdującego się w zajmowanej przez nie lokalizacji. Aktualizacja wprowadza ponadto szereg usprawnień dotyczących systemu drużynowego.

Witcher Online w wersji 4.1 jest już dostępny do pobrania na tej stronie.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/the-witcher-3-online-v4-1-is-now-available-for-download/

Tagi:

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CD Projekt RED
multiplayer
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
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modyfikacje
tryb wieloosobowy
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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