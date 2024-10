Mroźny podmuch niespełnionego hitu - polskie gry we wrześniu (Frostpunk 2, Witchfire)

Miał to być miesiąc wielkich sukcesów, a wyszło… dobrze, ale bez efektu wow. To niestety dużo za mało w obecnej sytuacji branży.

Wydarzeniem miesiąca w polskiej branży bez wątpienia był debiut Frostpunka 2. Przed premierą wszystko wydawało się idealne. Bardzo wysokie miejsce na globalnej wishlistcie Steama, świetne oceny od recenzentów i dobra sprzedaż pre-orderów. Gra jednak wyszła i szybko zwaliła kurs akcji 11 bit studios do dawno niewidzianych poziomów . Takiego efektu nie wywołała nawet rozczarowująca seria premier z wydawnictwa. Wtedy każda z gier potrzebowała relatywnie sporo czasu, aby wyjść na zero. Prawie każda, bo The Thaumaturge do tej pory zwraca wysokie koszty produkcji.

Frostpunk 2 z kolei szybko wyszedł na zero, też dzięki sprzedaży licencji do Game Passa. Dla inwestorów to było jednak za mało. Wielu oczekiwało lepszych liczb i zaczęło sprzedawać akcje. Dzisiaj pewnie są one zbyt tanie jak na realną sytuację spółki, ale to akurat mniej istotne. Najważniejsze, że polski gamedev stracił mocną szansę na znaczącą poprawę nastrojów, czego od dawna brakuje. Nie jest tak, że Frostpunk 2 mało zarabia. On zarobi dużo, ale oczekiwania były większe. Nie tylko inwestorów, ale też samej spółki i jej pracowników, bo przy obecnej sprzedaży ciężko będzie zamknąć cele programu motywacyjnego. Chyba, że The Alters rozbije bank.

Taki to już urok branży gier. Można wydać świetną grę, szybko zwrócić ogromne koszty produkcji, a i tak dominuje pesymizm. Od hitów oczekuje się jednak więcej. Nie dlatego, że studia i wydawcy są chciwi. Dlatego, że takie gry napędzają rozwój i finansują wiele innych produkcji, które nie zarabiają. Takich w tym miesiącu mieliśmy kilka. Wrzesień był bardzo intensywny i mimo kilku dobrych gier wiele tytułów sprzedaje się słabo. Jak bardzo przeczytacie poniżej.

W tym miesiącu poprosiłem twórców kilku gier o ich komentarz do premier. Myślę, że tylko dla tej perspektywy warto przeczytać to podsumowanie.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic. Stan na 1.10.2024.

Główne polskie premiery września

Frostpunk 2

11 bit studios

Zaczynamy od największej premiery, o której dużo już napisałem we wstępie. Teraz dodam kilka słów o tym, co mocno wpłynęło na sytuację Frostpunka 2. Otóż gra ma niższe od oczekiwań oceny graczy, którzy narzekają głównie na to, że 11 bit studios nie zrobiło klasycznego sequele, tylko zmieniło wiele rzeczy. Deweloper cierpi więc nie za to, że zrobił złą grę, tylko że podszedł do tego zbyt ambitnie. Moim zdaniem to kolejny dowód na to jak absurdalny i szkodliwy jest zero-jedynkowy system recenzji Steama. Zdarzają się gracze, którzy mają kilkadziesiąt godzin rozgrywki, piszą że gra jest bardzo dobra, ale liczyli na coś bliższego jedynce. Do tego negatywna ocena, która odbija się na ocenie końcowej, a także sprzedaży. Totalny absurd, którego ofiarą jest polskie studio.

Na pocieszenie przy obecnych ocenach recenzentów jest spora szansa na statuetkę na The Game Awards w kategorii Best Sim/Strategy Game. Taką nagrodę mają tylko dwa polskie studia. Pamiętacie jakie?

Oceny na Steam: 74%

Sprzedaż na Steamie: 15,2 mln $ przychodu, 375 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 35 533

Platformy: PC

Nasza recenzja: 9,2/10

Witchfire

The Astronauts

Witchfire zadebiutował na Epic Games Store w zeszłym roku, ale z racji premiery na Steamie uwzględniłem ten tytuł w podsumowaniu. Jak wyszło? Gra pojawiła się w sklepie w poniedziałek, co mocno odbiło się na niskim peaku graczy. Każdego kolejnego dnia udawało się go jednak poprawiać. Pierwszego dnia gra była w TOP 10 steamowych bestsellerów, a w kolejnych ustabilizowała się na poziomie ok 15-20. pozycji. To akurat spory sukces. Mimo rozczarowującego początku udało się uratować sytuację. Efektu wow jednak nie ma.

Oceny na Steam: 90%

Sprzedaż na Steamie: 2,5 mln $ przychodu, 78 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 5 042

Platformy: PC

Nasz playtest

Sumerian Six

Artificer