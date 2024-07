Narkotykowy hit i patolog - polskie gry w czerwcu (Drug Dealer 2, Autopsy Simulator)

Gier wychodzi już tak dużo, że od dawna nie ma czegoś takiego jak sezon ogórkowy. Nowe rzeczy debiutują non stop. Dzięki temu w czerwcu mieliśmy wysyp rodzimych produkcji. Klasycznie większość to drobnica, ale znalazło się też miejsce na rzeczy warte zanotowania. Tak jak zapowiadałem miesiąc temu w podsumowaniu maja, mieliśmy minimum jeden większy hit, który swojemu producentowi zapewnił stabilną przyszłość finansową w najbliższych kilku latach. W obecnych, bardzo trudnych realiach rynkowych jest to niezwykle cenne.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic. Stan na 1.07.2024.

Najważniejsze polskie premiery czerwca

Drug Dealer Simulator 2

Byterunner / Movie Games

Movie Games to jedna z tych polskich spółek growych, która bardzo potrzebowała jakiegoś odbicia. Po serii wielu rozczarowań i problemów (często organizacyjnych) wreszcie przyszła udana premiera. Drug Dealer Simulator 2 powtórzył sukces pierwszej części i przyciągnął sporo graczy. Przychody ze Steama również wyglądają bardzo obiecująco. W ciągu raptem 3 godzin sprzedaży udało się pokryć koszty produkcji, a przez pierwszy tydzień nabywców znalazło 83,5 tysięcy kopii (dane oficjalne). Jak na skalę tej gry jest to świetny rezultat. Dodatkowo zainteresowanie DDS2 zwiększyło popyt na pierwszą część, która w ostatnim czasie sprzedała około 60 tysięcy egzemplarzy. Duży sukces pokazujący, że symulatory ciągle pozwalają dobrze zarabiać. Dla Movie Games to też niezwykle pożądane źródło przychodów, które pozwoli dalej rozwijać spółkę.

Data premiery: 20 czerwca

Oceny na Steam: 72%

Sprzedaż na Steamie: 1,8 mln $ przychodu, 89 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 9 126

Autopsy Simulator

Woodland Games

Spore rozczarowanie, bo tuż przed premierą wydawało się, że to będzie bardzo udane połączenie symulatora z horrorem. Niestety gracze narzekali na zbyt krótką kampanię i małą swobodę rozgrywki. Oceny na Steamie nie są więc zbyt dobre i zabiły sprzedaż. Obstawiałem, że Autopsy Simulator może wskoczyć na TOP 10 najlepiej sprzedających się polskich gier na Steamie i finalnie nie udało się tego osiągnąć. Czuję pewne rozczarowanie, bo oczekiwania co do wyniku finansowego były jednak wyższe. Możliwe, że coś w sprawie tej gry zmieni planowana aktualizacja z trybem swobodnym.

Data premiery: 6 czerwca 2024

Średnia na Metacritic: 70%

Oceny na Steam: 42%

Sprzedaż na Steamie: 388 tys. $ przychodu, 17 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 369

Republic of Pirates

Crazy Goat Games

Zdecydowanie największe pozytywne zaskoczenie miesiąca. Oczekiwania po Republic of Pirates były niewielkie, bo też mało się o tej grze mówiło. Wyniki nie są może porażające, ale też jak na tę skalę wygląda to nieźle. Republic of Pirates to miks strategii i city buildera w stylu przypominającym Anno pozwalający stworzyć własną republikę piracką. Niezłe recenzje i zainteresowanie, które nie “siadło” chwilę po premierze. Warto zwrócić uwagę na tę produkcję.

Data premiery: 19 czerwca 2024

Oceny na Steam: 77%

Sprzedaż na Steamie: 246 tys. $ przychodu, 15 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 612

First Dwarf (wczesny dostęp)

Star Drifters