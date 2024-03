Polskie gry w marcu - jak radzi sobie The Thaumaturge, Winter Survival, Taxi Life i inne

Temat krajowej branży gości u nas regularnie, a więc idziemy za ciosem i prezentujemy kolejny format, który pozwoli nieco bliżej przyjrzeć się temu co tworzą polscy twórcy. Będzie to comiesięczne podsumowanie najważniejszych premier ostatnich 30 dni. Zaczynamy od marca, w którym na rynku działo się całkiem sporo. Nie zabrakło pozytywów, ale niestety dominowały rozczarowania.

Do analizy przygotowałem kilkanaście polskich gier, które pojawiły się w tym miesiącu. Ogólnie premier zawsze jest nieco więcej (nie licząc portów konsolowych starszych tytułów), ale uznałem że drobnice możemy sobie odpuścić. Podsumowanie podzieliłem na części, aby oddzielić głównie tytuły od mniejszych. W środku znajdziecie informacje jak poradziła sobie dana produkcja, a także jak wygląda jej sprzedaż (na bazie bardzo wiarygodnych danych serwisu Gamelytic) czy sytuacja rynkowa.

Najważniejsze polskie premiery marca

The Thaumaturge

Fool’s Theory / 11 bit studios

Zaczynamy od największej i najbardziej ambitnej polskiej premiery marca. The Thaumaturge od zespołu Fool’s Theory wzbudził mieszane uczucia. Od strony graczy wszystko jednak jest tak jak być powinno. Gra zebrała pozytywne opinie. Dobre wrażenie zrobiła intrygująca historia oraz unikatowy klimat. To zdecydowanie rzecz warta sprawdzenia dla każdego, kto gustuje w gatunku RPG. Na ten moment to też moim zdaniem najlepsza polska gra 2024 roku. Utrzymanie tego stanu rzeczy będzie pewnie niemożliwe, ale i tak jest się czym chwalić.

Gorzej to wygląda jeśli spojrzymy na kwestie finansowe. Premierowy peak graczy na Steamie na nikim szczególnego wrażenia nie zrobił. W pierwszych dniach udało się osiągnąć wysokie pozycje na steamowej liście najchętniej kupowanych gier, ale niestety wynik szybko zaczął się pogarszać. Obecnie, po mniej niż miesiącu od premiery, The Thaumaturge znajduje się w szóstej setce bestsellerów. Na podstawie oficjalnych danych szacuje się, że budżet gry to 15-20 mln zł, a próg rentowności to 250 tysięcy sprzedanych kopii. Na razie jest ich tylko ok 35-40 tysięcy. Ostatnia nadzieja w wersji konsolowej, która być może pojawi się w tym roku.

Data premiery: 4 marca 2024

Średnia na Metacritic: 74%

Oceny na Steam: 78%

Sprzedaż na Steamie: 1 mln $ przychodu, 35-40 tysięcy kopii

Peak graczy na Steamie: 2 913

Inne platformy: brak

Nasza recenzja: 7/10

Nasza ocena premiery: dobra gra, ale sprzedaż poniżej oczekiwań

Winter Survival (wczesny dostęp)

DRAGO entertainment

O ile w przypadku The Thaumaturge można było mówić o mieszanych uczuciach, tak w przypadku Winter Survival nie ma o czym dyskutować. To jest po prostu fatalny debiut. Twórcy Gas Station Simulator pokładali duże nadzieje w tym tytule, ale na premierę nie dowieźli zbyt wiele. Gra zebrała bardzo negatywne opinie graczy, a sprzedaż wygląda fatalnie. Przed krakowskim deweloperem trudne zadanie odbudowania zaufania społeczności, która przed premierą wykazywała spore zainteresowanie tym zimowym survivalem.

Co poszło nie tak? Problemy było widać od dawna. Wręcz kultowe stały się zbyt trudne do pokonania wilki, co gracze sygnalizowali na etapie dem i prologu. Deweloper nie zdecydował się jednak na korekty. Do tego wczesny dostęp oferuje niewiele zawartości. Widać, że liczne opóźnienia nie wzięły się z niczego. Przed DRAGO entertainment długa droga, aby Winter Survival znalazł się tam gdzie powinien. Gatunek survivali jest bardzo atrakcyjny, ale trzeba też umieć dostarczyć jakościowy produkt.

Data premiery: 6 marca 2024

Średnia na Metacritic: brak

Oceny na Steam: 59%

Sprzedaż na PC: 95 tys. $ przychodu, ok 6 tysięcy kopii

Peak graczy na Steamie: 395

Inne platformy: brak

Nasza ocena premiery: bardzo, bardzo słaba premiera

Taxi Life: A City Driving Simulator

Simteract