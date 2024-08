Jakość w tonacji neo-noir - polskie gry w lipcu (Nobody Wants to Die, Space Prison)

Lipiec był udany z perspektywy polskich gier. Głównie dlatego, że otrzymaliśmy mocnego kandydata do tytułu krajowego GOTY.

Ten rok, bez względu na to co przyniesie jesień, pewnie będzie zdominowany przez kosmiczny sukces Manor Lords. Mówimy jednak o grze, która jeszcze nie jest gotowa, a więc osobiście pominę ją wskazując w grudniu krajowe GOTY. Co innego Nobody Wants to Die, które może nie miało zbyt długiej i intensywnej kampanii marketingowej, ale jak już się pokazało rozstawiło konkurencję po kątach. Jeśli spojrzymy tylko na pełne wersje, nic lepszego polscy twórcy w tym roku nie wydali. Mówię to bez cienia wątpliwości, nawet mimo mojej sympatii do The Thaumaturge.

Oczywiście druga połowa roku będzie intensywna - Frostpunk 2, The Alters, Forever Skies czy Silent Hill 2. Walka o tytuł najlepszej polskiej gry 2024 roku jeszcze się więc nie zakończyła. Mimo wszystko o produkcji Critical Hit Games można wypowiadać się niezwykle pozytywnie. A co z resztą? Lipiec to dużo mniejsza, ale też warta wspomnienia premiera Space Prison. Klasycznie była także drobnica, w tym pojedyncze perełki. Sprawdź również podsumowanie poprzednich miesięcy: marzec

kwiecień

maj

czerwiec Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic. Stan na 1.08.2024. Najważniejsze polskie gry w lipcu Nobody Wants to Die Critical Hit Games Jeśli na coś mógłbym narzekać to na niezwykłą opieszałość wydawcy, który zdecydowanie nie przyłożył się do promocji Nobody Wants to Die. Niezwykle zagadkowa historia, bo niewątpliwie mówimy o jednej z najlepszych gier narracyjnych od dawna, która zachwyca historią, klimatem i angażującą rozgrywką, która nie polega tylko na chodzeniu z miejsca na miejsce. Jak na realia tego gatunku udało się też zrobić dobry wynik sprzedażowy. Może nie jest to rozbity bank, ale takie produkcje nie mają ostatnio dobrego czasu, tak więc warto się cieszyć z tego co jest.

Osobiście zdecydowanie polecam Nobody Wants to Die. Fantastyczna gra i świetny debiut wrocławskiego studia, które szybko zbudowało silną pozycję w stolicy Dolnego Śląska. Zdecydowanie polecam sprawdzić! Oceny na Steam: 85%

Średnia na Metacritic: 78%

Sprzedaż na Steamie: 1 mln $ przychodu, 51 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 310

Nasza recenzja: 8,4/10 Space Prison Wooden Alien Nieco mniejsza, ale bardzo jakościowa gra, co potwierdzają oceny na Steamie. Szkoda tylko, że nie ma ich zbyt wiele. Niestety Space Prison pogrążył niezwykle skromny marketing, stąd też bardzo mała sprzedaż. Mam więc nadzieję, że deweloper jakoś przetrwa tę premierę i będzie tworzyć dalej. Space Prison pokazał, że jest tam sporo kompetencji. Jeśli więc ktoś lubi gry taktyczne, warto sięgnąć po debiut Wooden Alien. Zdecydowanie jedna z lepszych tegorocznych polskich gier. Oceny na Steam: 86%

Sprzedaż na Steamie: 113 $ przychodu, 7 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 405 The Last Alchemist Vile Monarch Całkiem sympatyczna gra o alchemiku, na którą niewątpliwie warto będzie zwrócić uwagę. Nie ma w tym nic dziwnego, bo Vile Monarch to doświadczone studio zakładane przez współtwórców This War of Mine. Niestety stołeczny deweloper ma problem z zarabianiem na swoich grach. The Last Alchemist tego nie zmienił. Sytuacja dewelopera, zwłaszcza w trudnych branżowo czasach, może być nieciekawa. Oceny na Steam: 79%

Średnia na Metacritic: 69%

Sprzedaż na Steamie: 54 $ przychodu, 3,7 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 147 Hamster Playground Mass Creation / We Dig Games Bardziej casualowa, luźna gra, w dodatku dostępna za darmo. W środku znajdziecie oczywiście mikrotransakcje i małe DLC. Do tego całkiem sympatyczna, rozluźniająca rozgrywka. Na razie jednak ciężko ocenić sprzedaż. Gamalytic podaje bardzo małe liczby, ale mam pewne wątpliwości czy uwzględniają one DLC, które tutaj mogą być głównym źródłem przychodu. Wielkiego komercyjnego sukcesu jednak bym się nie spodziewał. Skoro jednak jest za darmo, grzechem byłoby nie sprawdzić. Oceny na Steam: 86%

Sprzedaż na Steamie: 14,4 tys. $ przychodu, 290 tys. pobrań

Peak graczy na Steamie: 546

